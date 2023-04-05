網紅貪靚打童顏針致毀容 滿臉膿瘡留多處疤痕

記者陳怡伶／綜合報導
不少愛美人士想變得更漂亮，都會選擇醫學美容。內地河南許昌有一名張姓女網紅，近日向傳媒報料，聲稱在2020年到某醫美診所注射一針「童顏美容針」，豈料不但沒有變「童顏」，反而長出滿臉膿瘡，而且留下多處疤痕，導致她每天活在焦慮中，整整3年不敢外出。
早前內地媒體《都市接到辦》接到張女的投訴，她聲稱於2020年前往許昌長葛市某間美容診所，申請會員後，注射了聲稱可以變回年輕的「童顏針」，沒料到之後面部竟嚴重腫成「肉包」，還不斷長出大膿瘡。向診所反映後，院長帶她到北京進行修復治療，但是治療過後，臉上留下一處又一處的疤痕，令她十分崩潰。
診所院長願承擔責任
張女透露，3年來她一直都在積極治療，卻未見改善，爛臉令她不敢出門工作，足足3年沒有收入，每天都活在恐懼之中。後來，她上網諮詢才得知，原來當時注射的童顏針是違法藥物，「我把（童顏針包裝）照片拿給醫生看，醫生說從包裝上看是不合格藥品，是假藥。」對此，涉事醫美診所院長表示，針對醫療失誤會承擔責任，並與張女協商清明節過後會繼續待她去北京治療，並承諾會補償受害者的損失。對於張女所注射的針是否合格，當地衛生部門表示會盡快調查。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章