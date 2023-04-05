網紅貪靚打童顏針致毀容 滿臉膿瘡留多處疤痕

記者陳怡伶／綜合報導 不少愛美人士想變得更漂亮，都會選擇醫學美容。內地河南許昌有一名張姓女網紅，近日向傳媒報料，聲稱在2020年到某醫美診所注射一針「童顏美容針」，豈料不但沒有變「童顏」，反而長出滿臉膿瘡，而且留下多處疤痕，導致她每天活在焦慮中，整整3年不敢外出。

早前內地媒體《都市接到辦》接到張女的投訴，她聲稱於2020年前往許昌長葛市某間美容診所，申請會員後，注射了聲稱可以變回年輕的「童顏針」，沒料到之後面部竟嚴重腫成「肉包」，還不斷長出大膿瘡。向診所反映後，院長帶她到北京進行修復治療，但是治療過後，臉上留下一處又一處的疤痕，令她十分崩潰。