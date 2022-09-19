網紅7700元買大白鯊直播烹食 捕獵及轉售者被捕

四川吃播網紅「提子」今年7月直播水煮、燒烤「大白鯊」並開懷大吃，惟大白鯊屬國家二級保護動物，「提子」被網民舉報後，警方隨即控制相關涉案人員。《南方都市報》今日報道，案件已進入司法程序，福建漳州市東山縣人民檢察院本月8日批准東山縣公安局逮捕捕獵及轉售大白鯊的兩名疑犯。

大白鯊來自福建東山縣

報道指，四川警方介入調查後，證實大白鯊來自福建東山縣，遂將案件移交當地處理。東山縣警方成立專案組深入調查，證實大白鯊是由當地一名姓顏漁民於4月10日捕獲，顏男將大白鯊雪藏於漁船冷凍庫，準備售賣。幾經轉折，這條大白鯊終被「沈某某」以7,700元人民幣賣給四川南充一名姓金女子，即涉事網紅「提子」。

東山縣人民檢察院審查案件後認為，沈某某及顏男已構成危害珍貴、瀕危野生動物罪，決定以涉嫌「危害珍貴、瀕危野生動物罪」對其批准逮捕。兩名疑犯表示大感後悔，表示自願認罪認罰。