網絡小說歌頌毒販愛情 官方點名炮轟三觀不正

四川戒毒管理局周二收到網民舉報，指「初禾初」創作的網絡小說《風情不搖晃》三觀不正、試圖抹滅緝毒英雄形象，令部分網民被誤導，發表侮辱緝毒警察的言論。

內地一本已出實體書的網絡愛情小說昨日突然被官方點名炮轟「三觀(人生觀、世界觀、價值觀)不正」，要求「嚴查」，事關該本小說竟然歌頌毒販的深情，導致許多讀者對書中毒販充滿同情，甚至辱罵緝毒警察。出版社回應稱，小說已經下架。有知情人士更透露，小說作者早在數月前因相同爭議退出小說圈。

有粉絲稱「最乾淨的愛是毒梟的愛」

該本小說主要講述女主角為殉職的緝毒警察男友報仇，自願潛伏毒梟身邊，與之相戀同時搜集罪證，最後將毒梟送入監獄。該局昨凌晨在微博批評，該小說「歌頌毒梟愛情」，令不少讀者深愛身為毒梟的男主角，揚言「他的愛無罪」，還說出「這個世界上最乾淨的愛就是毒梟的愛」、「活該他(緝毒警察)在荊復洲(男主角)手下受折磨」等。

該局強調，「文學創作要有底線，不能讓英雄流血再寒心」，2017年以來，全國有超過30名緝毒警察殉職、60多名緝毒警察受傷，每次拘捕暴戾的毒販，都是以命相搏，「你之所以看不見黑暗，是因為無數勇敢的人把黑暗擋在你看不見的地方」。該局又指出，「中國是禁毒大國，對毒品是零容忍態度。歷史不能重演，毒品一日不絕，禁毒一刻不止」。

共青團中央、央視、《法治日報》、中國新聞網、新華社旗下「半月談」等官方組織和媒體紛紛在微博發文，批評小說不應靠扭曲三觀來博眼球，認為「走偏了的三觀才是文學界最該緝的毒」、「對任何洗白、美化毒販的行為零容忍」。

小說作者去年10月曾就相同爭議回應稱，「小說出發點是對正義的追尋，每個字都在表達對緝毒警察的尊重與敬佩」、「對他(男主角)的死沒有任何同情，也沒有『洗白』」，同時宣布退出小說圈。