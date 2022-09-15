網絡瘋傳男童勒死嫲嫲 官方闢謠：「孩子打奶奶」不在黑龍江肇東發生

內地社交平台近日瘋傳一條「孫子勒死奶奶」短片，片中一名男童被嫲嫲體罰後，打了嫲嫲腹部一拳後，再勒住嫲嫲頸項將其拖落地，之後一直無鬆開勒頸的手，還叫囂「誰叫妳剛才打我，還講不講理」。被「鎖喉」的嫲嫲本來還不時用拖鞋拍打男童，但漸漸沒有動靜。拍片者隨即找來另一位女長輩，但該名背著另一名男童的女長輩見狀，只是用藤條抽打涉事男童，邊打邊罵「你奶奶死了，你奶奶死了」，男童隨即大哭大叫「我錯了，奶奶你快起來」。

網民：整個視頻裡沒有一個正常人

短片掀起極大迴響，網民紛紛批評，「整個視頻裡的，包括拍視頻的，感覺沒有一個正常人」，更多網民關注片中嫲嫲情況。有網民就聲稱事件發生於黑龍江肇東市，又聲言嫲嫲已死、男童被捕等。不過，管轄肇東市的綏化市，其市委網絡安全信息化委員會辦公室今日凌晨發出「闢謠」，指肇東市並無發生傳言中的「小孩打奶奶」事件，強調「經多部門調查核實，此事件不是肇東市發生的，網絡傳言內容不實。請廣大網民提高警惕，以官方發布信息為準，不造謠，不信謠，不傳謠」。

網民：相信奶奶沒死 理性等結果

有網民解讀，從綏化官方通報用詞可以猜測，「經調查核實」後還使用「小孩打奶奶」這幾個字，應該是「奶奶沒死」，且已經調查到發生地點，估計事件發生地已經在調查，「黑龍江不敢擅自通報不相關的」，相信事發地後續也一定會有所公布。該網民呼籲，「公眾需要理性等結果……謠言一張嘴，闢謠萬條腿」。