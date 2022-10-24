網絡詐騙｜「名校生」哭訴疫情封校無錢交學費 善心阿伯資助4萬後驚悉受騙

詐騙集團花樣百出，任何時候都要提高警覺！台灣新竹縣近日發生幾宗詐騙案，其中一名受害阿伯約3個月前先後在通訊軟件Line認識兩名在校大學生，兩人分別向阿伯哭訴來自單親家庭，因疫情封校而沒錢交學費、缺錢動手術等。阿伯動了惻隱之心，允許對方派速遞員上門「收錢」，分別給予對方12萬元(新台幣，下同)(約3萬港元)及3萬元(約7,300港元)現金。及後對方再訴苦，已身無分文的阿伯卻欲再「資助窮苦學生」，去銀行擬貸款10萬元(約2.5萬港元)時，被機警職員發現問題，報警制止。

阿伯擬貸款「助學」 銀行職員機警報案

台灣傳媒報道，受害阿伯結識的兩名「大學生」，聲稱分別在台南及台東就讀知名國立大學，而且在該名「台南大學生」收到阿伯的12萬元現金「助學費」後，「台東大學生」才出現，以相似手法向阿伯「許願」，聲稱動手術的錢不夠。阿伯再向「台東大學生」給出3萬元現金後，已經身無分文，於是在對方再次請求「助學」後，於本月14日前往高鐵新竹站周邊一間銀行，打算貸款10萬元。幸溝通過程中銀行職員發現異常，認為阿伯遇到騙子，立即報警；圍觀民眾亦熱心提醒阿伯一些慣常的詐騙手法，甚至有人忍不住說「我也好想跟阿北加入Line做好友」。

警方趕到現場勸說後，阿伯終黯然醒悟，一顆善心遭到騙徒利用。警方更懷疑，兩名「大學生」可能是同一名騙徒，第一次得逞後食髓知味，再化身另一名「大學生」騙取錢財。

老翁跟網友投資股票 欲取出近8萬養老金

另一宗騙案發生於本月21日，一名年近八旬的阿公到銀行擬領取32萬元(約7.8萬港元)養老金，跟在通訊軟件認識的網友投資即將上市的股票，但銀行職員發現匯款帳戶並非公司帳戶，懷疑阿公受騙，於是報警。

警方趕到現場耐心勸說，但阿公卻批評「你們關心過頭」、「以前都是這樣轉」、「這樣匯款已經很多次了」、「上個月賺20多萬」等，堅信自己沒有遇到詐騙集團，認為銀行職員和警方阻礙其「投資自由」。直到警方解釋，真正投資理財不會不斷轉變收款帳戶，但對方提供的入帳戶口都是個人帳戶，而且每次都不一樣，正是因為使用「人頭帳戶」，是典型的詐騙手法。這時阿公才恍然大悟，打消匯款念頭。