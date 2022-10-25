網絡詐騙｜買直播帶貨服務遇騙子 50多間公司痛失過百萬

「直播帶貨」行業越來越蓬勃，不少公司都想借網紅直播帶貨提升產品銷量，有騙徒又從中發現「新商機」，虛構註冊公司宣稱從事網絡直播帶貨服務，一年半以來騙取50多間公司過百萬元人民幣(下同)「坑位費」(佔「坑」排位直播費用)，還獲得大批產品樣本。

騙徒要求公司先支付「坑位費」之後拖延時間

《新京報》昨報道，河南新鄉市原陽縣警方近日破獲一宗電信詐騙案，疑犯通過抖音、微信群組尋找有帶貨需求的公司，溝通後著對方寄來產品樣本。收到產品樣本後，疑犯就向對方聲稱已與網紅主播接洽，要求對方先支付數萬元「坑位費」。

雖然疑犯的確有聯絡網紅主播，但並沒有要求對方直播帶貨，而是向對方表示「企業還沒交錢」，而實際上涉事公司都有交錢，但被告知要排隊、要等。疑犯就這樣兩邊拖延時間，令事件看起來像一宗「經濟糾紛」。

新疆公司等一年都未獲安排直播帶貨

其中一間新疆公司的負責人，去年8月透過一個名為「直播供應鏈」的微信群組，聯絡上姓劉疑犯，並支付了3萬元坑位費，但直到今年8月都未獲安排直播帶貨，該名負責人於是報警。

警方調查發現，該名姓劉疑犯，與姓王同黨自2021年3月起，以浙江義烏、河南原陽為據點，在微信、抖音等社交平台上尋找「客戶」，截至目前共有50多間公司上當，涉及北京、廣東、新疆等地，涉案金額100多萬元，而疑犯與受害公司簽署的帶貨合約中，代表服務提供方的公司並無註冊。劉男與王男已被刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

