網購雲吞貨到效期只剩2小時 上海女索3倍賠償

物價飛漲只有薪水不漲，即期食品因為CP值高，受小資消費者青睞，上海一名OL林小姐，在某買菜平台購買即過期雲吞，但收到商品後，她才發現距離過期僅剩2個小時，申請退貨也被拒絕，為此怒告法院，要求3倍賠償，日前判決出爐認為林小姐已知商品臨近保質期，駁回其全部訴訟請求。

法院駁回林小姐訴訟

據《上海法治報》7月12日報道，林小姐在2022年10月3日20時20分，於某買菜平台晚間集市頻道購買雲吞，當天21時31分林小姐收到該商品，發現該商品將於10月3日23時59分過期，距離過期僅剩下兩個多小時，隨即申請退貨退款，卻被平台拒絕。林小姐認為，被告沒有盡到臨期告知義務，並以折扣廣告手法誘導消費者，構成欺詐，故要求平台對她3倍賠償，因金額不足500元人民幣，要求被告賠償500元。法院審理後認為，被告平台在活動頁面寫明「清倉熱賣」，並且以時間越晚折扣越大的形式進行銷售，在商品頁面也寫明「日日鮮」、「只售一天」、「保質期2天」等訊息，有理由讓正常消費者認識到所購商品系臨近保質期的商品。林小姐實際收到的商品亦在保質期內。林小姐主張欺詐，缺乏事實及法律依據，法院難以支持。最終法院判決駁回林小姐全部訴訟請求。

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