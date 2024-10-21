網路販嬰案｜出生14天男嬰被15萬售出　剛成年母親：因為「男朋友跑了」

內地媒體《紅星新聞》近日與內地知名打拐人士「上官正義」，揭露了一起販嬰案。一名出生僅14天的的男嬰，在仲介的安排下在暗夜時分被交易，最終以15萬元人民幣的價格被賣出。

根據蘇某的說法，男嬰出生於10月6日，他的母親來自貴州，剛成年，因為「男朋友跑了」才會把孩子賣了。

「上官正義」稱，對於這場非法交易的仲介蘇某參與的販嬰情況，他已臥底2個多月，在網路平台發現其行蹤。在交易現場完成取證後，向公安機關報了警。

根據報導，這樁非法交易發生在10月19日晚間，江蘇無錫江陰市一交叉路口。2輛汽車碰頭後，其中一輛停下，一輛繼續行駛。大約10分鐘後，2輛車再次碰頭，填寫完領養協議後，一個嬰兒換了一袋鈔票。

買家認同自己「昧良心」但不能「喪良心」

蘇某稱，買家自駕來到無錫，在帶走嬰兒後就會返程，而本次交易也將在車上完成，「只有幾分鐘」。蘇某自稱，自已今年販售十多個嬰兒，月收8萬元人民幣。

蘇某表示，「這個事被抓住，在這裡的都要坐（牢）3年，我要坐（牢）5年，我們老大是死緩」。他說，最好是現金交易，如果是線上轉帳需要提前說明，收款後，資金轉出至海外，註銷收款帳號。他也會刪除買家身份資訊、與買家的聊天記錄等。

此外，蘇某稱自己會「篩選」男嬰。他還稱，自己不騙人、不找人代孕，只負責販售已有的男嬰，「可以昧良心，不能喪良心」。他解釋這門生意已是「昧良心」，不能「坑蒙拐騙」。不過當「上官正義」提及他已涉及「拐」時，蘇某對此表示認同稱，不能「坑蒙騙」。

另據《極目新聞》，無錫警方目前已接到就此事的報警，並介入調查。目前已抓獲部分涉及此案的人員。

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