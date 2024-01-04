緬北衝突炮彈落入雲南至少5傷 中方指有人員傷亡提嚴正交涉(有片)

緬甸北部武裝衝突不斷，炮火波及中國。中國與緬甸果敢接壤的雲南鎮康縣南傘鎮昨日（1月3日）遭遇境外炮彈誤炸，鎮康縣人民醫院表示，共有5名因炮彈受傷的民眾被送到該院接受治療，是今輪緬北衝突首次有炮彈落入中國境內。
今日外交部舉行例行記者會，針對緬北炮彈落入雲南致人員受傷，發言人汪文斌表示中方高度關注緬北衝突態勢，對武裝衝突造成中方人員傷亡表示強烈不滿，已向有關方面提出嚴正交涉。中方再次要求緬北衝突各方立即停火止戰，採取切實措施，避免再次發生危害中緬邊境安寧，和中方人員生命財產安全的惡性事件。中方將採取必要措施，維護本國公民生命和財產安全。
當地流傳短片中，可見有人躺在路上，身上有血跡，街邊塵土飛揚、樹枝掉落。附近多位商戶指昨日下午2時多，有炮彈掉落當地一個社區旁的道路附近，多人受傷，多間商舖受損。鎮康縣委宣傳部一名工作人員證實有境外炮彈落入該縣情況，傷者被送到了醫院。至於炮彈來源，該工作人員表示具體情況要等官方通報。
去年10月衝突升溫 中方提醒公民撤離
緬甸北部撣邦自去年10月起武裝衝突升溫，3個少數民族武裝組織進攻政府軍，並奪取數個城鎮。中國駐緬甸大使館上月28日公告，稱近日緬甸北部果敢老街地區衝突持續，在當地滯留人員安全風險升級，再次提醒在老街地區的中國公民盡快轉移撤離。鎮康縣位在雲南西部，除周邊各縣外，僅與北部緬甸果敢自治區接壤，邊界全長約96公里。
上一次有緬甸炮彈落入中國境內是在2015年5月，兩枚炮彈落入鎮康縣南傘鎮一個社區，造成5人受傷，當時緬北果敢自治區亦爆發激烈武裝衝突。
1月3日缅北果敢老街的炮弹飞到中国南伞镇大街上了。噶了2个 😢— Ho Peirong (@pearlher) January 3, 2024
中國有木有防空攔截系統啊？🤔 pic.twitter.com/JueWzQXU9F