緬北衝突炮彈落入雲南至少5傷 中方指有人員傷亡提嚴正交涉(有片)

中國與緬甸果敢接壤的雲南鎮康縣南傘鎮昨日（1月3日）遭遇境外炮彈誤炸，鎮康縣人民醫院表示，共有5名因炮彈受傷的民眾被送到該院接受治療，是今輪緬北衝突首次有炮彈落入中國境內。

緬甸北部武裝衝突不斷，炮火波及中國。中國與緬甸果敢接壤的雲南鎮康縣南傘鎮昨日（1月3日）遭遇境外炮彈誤炸，鎮康縣人民醫院表示，共有5名因炮彈受傷的民眾被送到該院接受治療，是今輪緬北衝突首次有炮彈落入中國境內。

今日外交部舉行例行記者會，針對緬北炮彈落入雲南致人員受傷，發言人汪文斌表示中方高度關注緬北衝突態勢，對武裝衝突造成中方人員傷亡表示強烈不滿，已向有關方面提出嚴正交涉。中方再次要求緬北衝突各方立即停火止戰，採取切實措施，避免再次發生危害中緬邊境安寧，和中方人員生命財產安全的惡性事件。中方將採取必要措施，維護本國公民生命和財產安全。