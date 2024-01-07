緬北衝突砲彈誤炸雲南釀5傷　外交部副部長訪緬籲維護邊境和平

新聞稿稱，雙方同意深入落實2國領導人共識，持續高質量共建「一帶一路」和中緬經濟走廊，共同維護中緬邊境和平穩定，合作打擊電訊詐騙等跨境犯罪活動，攜手促進地區和平安寧與發展繁榮。

據外交部新聞稿，副部長孫衛東於1月4至6日訪問緬甸。訪問期間，孫衛東拜會緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing），並與緬甸外交部副部長倫烏（U Lwin Oo）舉行磋商，就中緬關係和緬北局勢等共同關心的問題深入交換意見。

緬甸北部政府軍與邊境少數民族武裝勢力的衝突，從2023年10月持續至今，1月3日下午交戰過程中有炮彈誤落在雲南省鎮康縣南傘鎮，造成5位民眾受傷。

緬北衝突持續，一枚砲彈3日誤落中國雲南省境內，造成5人受傷。中國外交部表達不滿後，副部長孫衛東也前往緬甸進行訪問，呼籲中緬雙方共同維護邊境和平穩定。

要求緬北衝突各方立即停火止戰

砲彈誤落事件發生後，中國公安部部長王小洪5日與緬甸內政部部長雅畢（Yar Pyae）進行視像通話。王小洪在會談中提到，中方願與緬方全面深化執法安全合作，展開打擊電訊網絡詐騙犯罪行動和重點案件合作，全力維護中緬邊境地區安全穩定，保障中方人員和項目安全。

中國外交部發言人汪文斌4日主持例行記者會時，對緬北武裝衝突造成中方人員傷亡表示強烈不滿，並指中方已向有關方面提出嚴正交涉，並再次要求緬北衝突各方立即停火止戰。

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