緬甸地震｜中港救援隊完成任務抵京 共營救9倖存者(更新)

緬甸大地震增至超過3600人死亡，超過5000人受傷，仍有100多人失蹤。中國駐緬甸大使館確認，地震至今造成中國公民6死13傷。

超過3600人死亡 中國公民6死13傷

到緬甸開展地震救援的中國救援隊、中國國際救援隊和中國香港特區救援隊完成國際救援任務，乘坐4架中國空軍飛機從內比都啟程回國。緬方在社會福利和救濟安置部為中方救援隊舉辦感謝儀式。緬甸國家管理委員會副主席梭溫出席儀式並致感謝信。緬甸外交部副部長倫烏、中國駐緬甸使館臨時代辦曹靜到機場送行。中國救援隊、中國國際救援隊、中國雲南救援醫療隊、中國香港特區救援隊和10支社會應急力量在緬甸開展地震救援期間，成功營救出9名倖存者，其中包括一名孕婦，並搜獲59具遇難者遺體，搜索排查28.7萬平方米的房屋建築和重要基礎設施，開展受災群眾義診2000多人次。