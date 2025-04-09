緬甸地震｜國家救援隊抵達北京 特區救援隊預計晚上抵港(更新)

緬甸大地震增至超過3600人死亡，超過5000人受傷，仍有100多人失蹤。中國駐緬甸大使館確認，地震至今造成中國公民6死13傷。
超過3600人死亡 中國公民6死13傷
到緬甸開展地震救援的中國救援隊、中國國際救援隊和中國香港特區救援隊完成國際救援任務，乘坐4架中國空軍飛機從內比都啟程回國。緬方在社會福利和救濟安置部為中方救援隊舉辦感謝儀式。緬甸國家管理委員會副主席梭溫出席儀式並致感謝信。緬甸外交部副部長倫烏、中國駐緬甸使館臨時代辦曹靜到機場送行。
中國救援隊、中國國際救援隊和中國香港特區救援隊乘坐中國空軍飛機今日下午約4時抵達北京機場，國家應急部在機場舉行迎接儀式。
政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、消防處處長楊恩健今日早上前赴北京，出席迎接中國救援隊隊員（包括香港隊員）由緬甸回國的儀式，三位官員同日將聯同香港特區救援隊隊員返港，預計晚上抵港，特區政府將於香港國際機場為香港隊員舉行迎接儀式。
香港消防處表示，經過連日在緬甸地震災區的搜救行動，特區救援隊現正忙於收拾裝備，準備回港，他們克服重重困難，積極參與搜救，為災區居民送上支援，感謝每位隊員的努力付出，期待他們安全回家。
中方救援隊在緬甸開展地震救援期間，成功營救出9名幸存者，其中包括一名孕婦，並搜獲59具遇難者遺體，搜索排查28.7萬平方米的房屋建築和重要基礎設施，開展受災群眾義診2000多人次。