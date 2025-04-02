緬甸地震｜DeepSeek首協助救災 7小時開發中緬英互譯系統

緬甸中部上周五發生7.9級大地震後，已致2886人死亡、4639人受傷，另有373人失蹤，各地派出救災隊伍協力救災，惟語言不通是救災其中困難。中國駐緬甸使館稱，前方在使用基於中國人工智能模型DeepSeek緊急開發的中緬英語言互譯系統。據了解，該系統是國家應急語言服務團秘書處和北京語言大學迅速組建的語言服務支持團隊，利用DeepSeek在僅僅7小時內開發出來的，至今緬甸已有700餘人持續使用該平台。
央視旗下「玉淵譚天」4月1日發布影片，梳理了DeepSeek於7小時攻克緬甸救災語言關的關鍵資訊。
系統開發者介紹稱，依賴大模型並融合術語，同時融合已有的知識庫的，會比傳統的機器翻譯品質要高很多。開發過程中，先用DeepSeek生成了50句關於地震救災的應急用語，再把它以中文、緬甸語、還有發音同時呈現在一個頁面。經多名緬甸語留學生體驗後，中緬互譯網站上線並提供給中國救援隊。
後來在救援過程中，在中國救援隊建議和要求下，又陸續上線了語音翻譯功能、地名翻譯功能。開發者表示，在緬甸救援結束後，會把這個平台開源出來，讓更多人知道、使用，讓更多救援團隊可以在本地部署。
「國家應急語言服務團」是由中國教育部、國家語委、應急管理部等部委指導成立的公益聯盟組織，主要任務是針對各類突發公共事件應急處置及國家其他領域重要工作中急需克服的語言障礙，提供國家通用語言文字、少數民族語言文字、漢語方言、手語、盲文、外國語言文字等方面的語言服務，是國家語言服務體系的重要組成內容。本次通過語言技術服務國際救援，充分體現了語言文字助力構建人類命運共同體的獨特作用。