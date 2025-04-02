緬甸地震｜DeepSeek首協助救災 7小時開發中緬英互譯系統

緬甸中部上周五發生7.9級大地震後，已致2886人死亡、4639人受傷，另有373人失蹤，各地派出救災隊伍協力救災，惟語言不通是救災其中困難。中國駐緬甸使館稱，前方在使用基於中國人工智能模型DeepSeek緊急開發的中緬英語言互譯系統。據了解，該系統是國家應急語言服務團秘書處和北京語言大學迅速組建的語言服務支持團隊，利用DeepSeek在僅僅7小時內開發出來的，至今緬甸已有700餘人持續使用該平台。

央視旗下「玉淵譚天」4月1日發布影片，梳理了DeepSeek於7小時攻克緬甸救災語言關的關鍵資訊。