緬甸詐騙園區｜中泰警拘12人　公安部：王星楊澤琪案涉同一集團

公安部表示，近期多名中國公民被騙至泰緬邊境後失聯和被困，多人已獲救安全回國，中泰警方已聯手抓獲12名境內外犯罪嫌疑人。調查發現近期網上流傳的多宗案件都涉及一個匿藏於緬甸妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團。該集團上月起在大量微信群組發布虛假信息，聲稱招聘演員、模特、劇組工作人員等，並透過代購機票、預訂酒店、安排車輛等方式，將受害人誘騙至泰國境內，再轉運至緬甸妙瓦底，販賣至各詐騙園區。

微信聲稱招聘演員劇組人員 誘騙至園區 已經回國的內地男演員王星，當局指他上月底在微信群組看到一則前往曼谷拍片的通告，其後接洽自稱副導演的騙徒。他本月3日凌晨抵達曼谷機場後，乘坐對方安排的車輛，經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」、「凱旋」等多個電詐園區。

公安部表示，正繼續偵辦案件及緝捕其他嫌疑人，加大國際執法合作力度，全力搗毀境外電詐窩點，全力緝捕犯罪集團「金主」、骨幹，全力協調解救被困人員。同時呼籲民眾提高警惕，加強防範，切勿輕信境外高薪招聘、務工信息，避免落入違法犯罪陷阱。 內地男模楊澤琪獲釋回國 另外，懷疑被販賣到緬甸的內地模特兒楊澤琪，失蹤23日後獲釋返回中國。楊澤琪的父親昨晚經律師發布片段公布消息，感謝外界幫助他兒子平安回國，又指楊澤琪相當幸運，呼籲年輕人小心網絡詐騙。微博亦有人上載短片，指戴著口罩和帽的楊澤琪已返回北京。楊澤琪上月20日前往曼谷，被帶到泰緬邊境後失蹤，據報被帶往緬甸妙瓦底「恒升園區」。