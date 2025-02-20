緬甸詐騙園區｜泰國接收首批200中國公民 即坐中方包機回國

緬甸開始移交首批在電訊詐騙園區工作的200名中國人，他們將經泰國遣返中國。中方包機早上抵達泰國，接回從妙瓦底遣返的中國籍人員。首批被遣返人員登機後，中方第一架包機已飛離機場。除首架包機外，後續還將有多架包機陸續抵達湄索機場，繼續將被遣返人員接回國內。
央視新聞播出今早在泰緬邊境的畫面。報道稱，泰國軍方人員與警方開始從緬甸方面接收一批中國公民，這些中國公民是緬方從電騙園區遣送出來的人員。所有中國公民將被送往泰國一側的湄索機場，乘坐中方包機，當天返回中國。
被迫參與電詐網賭
報道引述緬甸國家管理委員會新聞信息組表示，緬方上午在泰國湄索地區移交200名來自妙瓦底電詐園區的中國籍人員。根據相關人員供詞及初步調查，其中多數人員為人口販賣受害者，被迫參與電詐、網賭等違法犯罪行為。
法新社指出，兩輛巴士今早把第一輪被遣送的人員送到泰國一個邊境哨所。報道引述邊境特遣隊人員說，今天還會有三批，每批50名中國人被遣返。報道說，預計在未來幾周，將有數以千計的外國人從緬甸的電詐園區中被釋放和遣返，首先大約600名中國人在未來三天內被遣返。
泰方早前透露公安部部長助理劉忠義早前到訪期間，提出以包機將中國公民送回中國，每天6班、每次運送50人，每天最多可運送300人，首批會有200名中國公民。