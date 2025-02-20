緬甸詐騙園區｜泰國接收首批200中國公民 即坐中方包機回國

緬甸開始移交首批在電訊詐騙園區工作的數百名中國人，他們將經泰國遣返中國。中方包機早上抵達泰國，接回從園區遣返的中國籍人員。(央視畫面)

緬甸開始移交首批在電訊詐騙園區工作的200名中國人，他們將經泰國遣返中國。中方包機早上抵達泰國，接回從妙瓦底遣返的中國籍人員。首批被遣返人員登機後，中方第一架包機已飛離機場。除首架包機外，後續還將有多架包機陸續抵達湄索機場，繼續將被遣返人員接回國內。

央視新聞播出今早在泰緬邊境的畫面。報道稱，泰國軍方人員與警方開始從緬甸方面接收一批中國公民，這些中國公民是緬方從電騙園區遣送出來的人員。所有中國公民將被送往泰國一側的湄索機場，乘坐中方包機，當天返回中國。