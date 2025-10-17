緬甸詐騙園區｜「豬仔」被虐恐怖細節曝光 挑斷手筋斬手指浸酒示眾

緬甸網絡詐騙問題嚴重，不少受害人是中國人。過去不少報道指在緬甸電騙園區工作的人，曾遭受不同程度的虐待。近日，徐發啟等5名被告詐騙、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、走私、販賣毒品、偷越國（邊）境一案，在重慶市第五中級人民法院一審公開開庭審理。 新華社報道其中一名犯罪頭目徐發啟犯案細節，透露受害人在園區內被虐待的情況。據報道54歲的徐發啟又名徐老發，緬甸人，是公安部打擊緬北涉中國電信網路詐騙犯罪專項工作中，其中一名犯罪集團首要頭目。2023年9月以來，重慶市公安局對緬北果敢徐老發犯罪集團進行專案偵辦。當時外界一直對徐啟發所知不多，但其有多重身份，包括：緬甸撣邦果敢自治區西山區楂子樹鄉鄉長、「盛源集團」董事長、「新平街民兵隊」總指揮。



14園區佔地22萬平方米 400民兵武裝保護 徐老發早年靠販賣毒品起家，2019年他勾結金主成立「盛源集團」參與電信網絡詐騙。「盛源集團」透過虛假投資理財等進行詐騙，在短期內迅速擴張，逐漸形成「集團—園區—公司—小組」嚴密組織架構、建築面積達22萬平方米的14個規模化詐騙園區。徐老發組織400多名民兵隊，為詐騙園區提供武裝保護。徐老發手下的每個詐騙園區由若干個詐騙窩點組成，「盛源集團」負責提供作案場地、食宿地和武裝保護，再由代理組織招募詐騙人員實施詐騙犯罪，公司以收取各個詐騙窩點人頭費，並提成詐騙業績的方式攫取利益。

為管理、控制電詐人員，園區管理人員會軟硬兼施，例如虐待、毆打和「黃賭毒」等手段威逼利誘，甚至殺害不服從管理、不能完成詐騙「業績」的人員。其中回流人員卿某曾因不熟練詐騙業務，被管理人員用竹片挑斷手筋。「先是打，再用電棍電，電了之後又關了幾天，後面又開始打。他們拿竹片側著打、反著打，把我手打裂了。」 遭電刑再反覆毆打 另一名在園區的邱某表示，因不遵從管理，自己小拇指被硬生生剁掉，「我被關在小黑屋裡，手指傷口感染化膿，骨頭都被腐蝕了。他們還把砍下來的手指泡在罐子裡，叫所有人來看，說這是殺雞儆猴。」

一名中國籍男子被殺 屍體被毀身分不明 警方進一步偵查發現，在徐老發控制的包寨詐騙園區，一名中國籍男子遭故意傷害致死。由於案件發生在境外，死者身分不明，屍體已被徐老發安排人員毀滅。2024年1月，徐老發被緬方逮捕並移交中方，同年8月，被移送檢察機關審查起訴。 詐騙金額達11多億元人民幣 重慶市人民檢察院第五分院起訴指控，以徐老發為首要分子的犯罪集團，利用其在緬甸果敢地區的影響力，與電詐犯罪集團合作，陸續修建、租用14個詐騙園區實施電信網絡詐騙，詐騙金額達11多億元人民幣，在徐發啟犯罪集團武裝庇護下，電詐園區內發生故意傷害致人死亡案1宗、致人輕傷案1宗，非法拘禁、敲詐勒索案數十宗。