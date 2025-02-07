緬甸詐騙園區｜39中國公民妙瓦底獲救 外交部：正同泰緬共同剷除電詐毒瘤(更新)

央視報道，緬甸妙瓦底詐騙園區61名受害者獲救，並於昨日於泰緬邊境移交給泰國當局，當中包括39名中國人、13名印度人、5名印尼人，其餘4人分別來自哈薩克、埃塞俄比亞、巴基斯坦和馬來西亞。 緬甸國家管理委員會表示，緬甸政府高度重視和嚴厲打擊網賭電詐等違法犯罪行為，又指不法分子利用緬甸邊境地區局勢不穩乘虛而入，與民族地方武裝組織，聯合參與大規模電詐網賭，當局正加強調查和嚴厲打擊，呼籲民眾向政府提供線索。

在北京，外交部發言人林劍今日表示，中國正同泰國及緬甸等周邊國家積極開展雙多邊合作，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同剷除網賭電詐的毒瘤，維護人民生命財產安全和地區國家交往合作秩序。



林劍表示，昨天國家主席習近平同來華進行正式訪問的泰國總理佩通坦舉行會談，其中的議題之一就是加強打擊網賭電詐，就此交換意見，並達成重要共識。林劍又說，近期在泰緬邊境一帶發生的網賭電詐惡性案件，威脅包括中泰在內有關國家公民的生命財產安全，干擾地區國家的正常交往合作。堅決打擊網賭電詐犯罪，是落實「以人民為中心」理念的切實體現，也是維護地區國家共同利益的必然選擇，符合各國人民的共同期待。