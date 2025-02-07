緬甸詐騙園區｜61外國人從妙瓦底獲救移送泰國　包括39中國公民

央視報道，緬甸妙瓦底詐騙園區61名受害者獲救，並於昨日於泰緬邊境移交給泰國當局，當中包括39名中國人、13名印度人、5名印尼人，其餘4人分別來自哈薩克、埃塞俄比亞、巴基斯坦和馬來西亞。 緬甸國家管理委員會表示，緬甸政府高度重視和嚴厲打擊網賭電詐等違法犯罪行為，又指不法分子利用緬甸邊境地區局勢不穩乘虛而入，與民族地方武裝組織，聯合參與大規模電詐網賭，當局正加強調查和嚴厲打擊，呼籲民眾向政府提供線索。

某電詐活動區用電量減半 措施產生影響

正在當地部署打擊犯罪活動的泰國副總理兼國防部長普坦表示，緬甸一個電詐活動聚集區在泰方斷電後用電量減半，說明措施產生影響，初步評估顯示對泰緬邊境泰國一側的社區，影響輕微。他說根據地方電力局資料，斷電將導致每年損失約6億泰銖收入，佔總收入約0.1%，強調在經濟損失面前，維護國家安全才是最重要。對於緬甸計劃從老撾購買電力，普坦說緬甸有權這樣做，但打擊邊境犯罪活動才是泰國首要任務。報道引述緬甸境內消息人士，指家庭及小型企業受到影響，但大型犯罪集團擁有發電機，當局打擊成效有待觀察。據泰媒報道，泰國對泰緬邊境地區斷電首晚，妙瓦底地區一處一片漆黑。報道還稱大其力地區的燈光也比之前少，並稱該地區有來自老撾的電力供應。