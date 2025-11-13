緬甸詐騙園區︱KK園區「揸fit人」佘智江 泰國引渡回中國

被中國公安機關通緝的跨境賭博「十大逃犯」之一，被視為緬甸妙瓦底「亞太新城」及鄰近「KK園區」幕後推手的賭詐犯罪集團主犯佘智江，昨日(12日)由泰國引渡回國。
2022年8月在泰國被捕
載著佘智江的客機昨晚降落南京祿口國際機場，佘智江雙手鎖上手扣，由警員押解落機。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，自2022年8月在泰國被捕後一直被拘留，當時泰警應中國通過國際刑警組織提出的要求將他拘捕。中國當局指控他經營非法網上賭博集團，泰國法院本周維持引渡決定。
據辦案機關介紹，43歲的佘智江2013年以來在境外成立亞太國際控股集團，4年後在緬甸妙瓦底建設「亞太新城」園區，並以該園區為掩護，自營網絡賭博平台吸引中國公民賭博，並通過向賭詐犯罪集團出租物業、提供庇護，大肆實施賭詐犯罪，嚴重侵害中國人民群眾財產安全和合法權益。
29個電詐園區 向中國公民進行電騙
調查又發現，以佘智江為首的犯罪集團在網上設立200多個賭博平台，吸引33萬中國人參與賭博，涉案金額超27億元人民幣。同時，該犯罪集團還在內地設立多間公司，招募人員從事網絡賭博犯罪活動，並與境內外非法支付、地下錢莊等犯罪團夥勾連。此外，「亞太新城」29個電詐園區共248個電詐集團向中國公民進行電話詐騙，造成損失特別巨大。
公安部相關負責人表示，今年以來，中國、緬甸和泰國執法部門持續對緬甸妙瓦底等地發生的跨國犯罪活動開展聯合打擊行動，取得積極成效。公安機關將始終保持對網賭電詐犯罪的嚴打高壓態勢，不斷深化國際執法合作，持續推進專項打擊，維護人民群眾生命財產安全。