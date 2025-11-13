緬甸詐騙園區︱KK園區「揸fit人」佘智江 泰國引渡回中國

被中國公安機關通緝的跨境賭博「十大逃犯」之一，被視為緬甸妙瓦底「亞太新城」及鄰近「KK園區」幕後推手的賭詐犯罪集團主犯佘智江，由泰國引渡回國。(路透社)

被中國公安機關通緝的跨境賭博「十大逃犯」之一，被視為緬甸妙瓦底「亞太新城」及鄰近「KK園區」幕後推手的賭詐犯罪集團主犯佘智江，昨日(12日)由泰國引渡回國。

2022年8月在泰國被捕

載著佘智江的客機昨晚降落南京祿口國際機場，佘智江雙手鎖上手扣，由警員押解落機。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，自2022年8月在泰國被捕後一直被拘留，當時泰警應中國通過國際刑警組織提出的要求將他拘捕。中國當局指控他經營非法網上賭博集團，泰國法院本周維持引渡決定。