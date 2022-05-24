縣級博物館專家看不穿？山東「清代紅衣大炮」實為仿製品

山東傳媒近日報道，該省日照市莒縣閻莊村第一書記井慶勛，上月底在村民的廢品收購站外發現對方新收購了兩門「康熙八年製」的「紅衣大炮」，馬上拍照請喜愛文物收藏的好友鑑定。好友認為不似假文物，立即上報莒州博物館的專家；專家鑑定後亦認為是「真品」，說服收購廢品的村民後，將兩門大炮收藏於莒州博物館。

網民：字體明顯係電腦字標楷體

報道經官媒新華每日電訊、人民網等官媒轉發後，迅速引起公眾關注。與此同時，一些網民指出，大炮上的字體明顯是電腦上的標楷體，而且將「紅衣大炮」四字放於皇帝年號之上，在當時屬「大不敬」。備受質疑之下，莒州博物館周一將兩門大炮送到山東省文物鑑定中心。該中心同日從鑄造工藝、形制和鉻文等方面，證實所謂「真文物」是「當代仿製品」。

學者列舉涉事「紅衣大炮」好假

福建師範大學社會歷史學院碩士生導師、長期致力於中國海軍史研究的陳悅指出，該兩門大炮明顯是「臆造品」，即憑想像製造出來的工藝品，有幾處「一看就不對」，包括炮身後的火門孔非常現代、炮身各節炮箍分布混亂、銘文一看就是電腦體、鑄造工藝非常現代，以及鑄造材質太好，炮身光滑。

陳悅還指出，紅衣大炮在17世紀初經荷蘭人傳入中國，初時稱「紅夷大炮」，後來為書寫方便才稱為「紅衣大炮」，故紅衣大炮之名不可能出現在銘文上，而且當時的炮車都是木製，不可能是鐵製；兩門大炮也沒有相關拖拽裝置，其結構更有大問題，若大炮發射，強大的後坐力就會令炮車反彈「跑了」。

涉事仿製大炮網購平台有售

陳悅更提到，淘寶或一些網購平台都可以買到所謂紅衣大炮，一般用來擺設或鎮宅。