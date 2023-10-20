總結一帶一路高峰論壇成果 王毅︰中方願與他國倡議對接

第三屆一帶一路國際合作高峰論壇周三圓滿結束，中共中央政治局委員、外交部長王毅在論壇新聞中心舉行中外記者會，介紹高峰論壇重要成果時，強調一帶一路是開放平台，中方歡迎各方隨時加入，並願與其他國家的互聯互通倡議，包括歐盟提出的「全球門戶」計劃(Global Gateway)對接，共同幫助發展中國家加快建設基礎設施。王毅又提到美國推出的「全球基礎設施和投資夥伴關係倡議」(PGII)，稱指其針對一帶一路的說法，「是把經濟問題政治化的又一例證」。

會上有記者問王毅如何看待一帶一路，以及各國提出的類似倡議，王毅表示基建對促進經濟增長、改善民生不可或缺，指「要想富，先修路」這句老百姓的話十分樸素，卻充滿道理。他稱，共建一帶一路的主線就是互聯互通，加快建設基礎設施是廣大發展中國家的迫切要求，反映國際社會的普遍願望，也使一帶一路受愈來愈多國家歡迎和讚賞。王毅指出，中方注意到一些國家相繼推出互聯互通的國際倡議，強調一帶一路是開放平台，歡迎各方隨時加入，中方同時希望其他國家的互聯互通倡議，也能秉持開放態度，不要搞封閉的小圈子。他提到歐盟提出的「全球門戶」計劃，指中方亦願與其對接，發揮各自優勢，幫助發展中國家加快基建建設。