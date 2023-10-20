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中國
2023-10-20 04:31:48
日報

總結一帶一路高峰論壇成果 王毅︰中方願與他國倡議對接

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王毅 一帶一路高峰論壇

王毅出席記者會。(新華社)

第三屆一帶一路國際合作高峰論壇周三圓滿結束，中共中央政治局委員、外交部長王毅在論壇新聞中心舉行中外記者會，介紹高峰論壇重要成果時，強調一帶一路是開放平台，中方歡迎各方隨時加入，並願與其他國家的互聯互通倡議，包括歐盟提出的「全球門戶」計劃(Global Gateway)對接，共同幫助發展中國家加快建設基礎設施。王毅又提到美國推出的「全球基礎設施和投資夥伴關係倡議」(PGII)，稱指其針對一帶一路的說法，「是把經濟問題政治化的又一例證」。

會上有記者問王毅如何看待一帶一路，以及各國提出的類似倡議，王毅表示基建對促進經濟增長、改善民生不可或缺，指「要想富，先修路」這句老百姓的話十分樸素，卻充滿道理。他稱，共建一帶一路的主線就是互聯互通，加快建設基礎設施是廣大發展中國家的迫切要求，反映國際社會的普遍願望，也使一帶一路受愈來愈多國家歡迎和讚賞。王毅指出，中方注意到一些國家相繼推出互聯互通的國際倡議，強調一帶一路是開放平台，歡迎各方隨時加入，中方同時希望其他國家的互聯互通倡議，也能秉持開放態度，不要搞封閉的小圈子。他提到歐盟提出的「全球門戶」計劃，指中方亦願與其對接，發揮各自優勢，幫助發展中國家加快基建建設。

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王毅︰看誰能為發展中國家建設更多基建

王毅表示，有人聲稱美國出台的「全球基礎設施和投資夥伴關係倡議」是針對中國的一帶一路，他認為這種說法是把經濟問題政治化的又一例證，既短視、負面，也不會得到國際認同。他強調不能把甚麼事情都政治化，不能患上政治化狂想症，指有人說彼此可以競爭，中方願從正面角度看待這一說法，但競爭不應是相互抵銷，而應是相互促進。他並表明，「我們不妨在國際上比一下，看看誰能為發展中國家建設更多的公路、鐵路、橋梁，誰能為低收入國家的老百姓建設更多的學校、醫院、體育館。我們有這個自信，也有這個底氣。」

對於今屆論壇的成果，王毅指習近平主席在主旨演講中宣布了支持高質量共建「一帶一路」八項行動，包括構建「一帶一路」立體互聯互通網絡、促進綠色發展、推動科技創新等重大舉措，也包括開展務實合作、支持民間交往、完善「一帶一路」國際合作機制等具體項目；而論壇期間，各方共達成458項成果，數量遠超上屆，其中包括《深化互聯互通合作北京倡議》及《「一帶一路」綠色發展北京倡議》等，亦有2030年為夥伴國開展10萬人次綠色發展培訓、將聯合實驗室擴大到100家等具體目標。企業家大會則達成了972億美元商業合同；而會議並決定成立論壇秘書處，為推動機制建設和項目發揮積極作用。

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