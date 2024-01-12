繁花｜王家衛首部電視劇紅爆內地　帶挈上海黃河路「復活」成打卡熱點

王家衛導演的首部電視劇《繁花》，成了內地024年爆火劇集，不僅帶火了排骨年糕、定勝糕等上海美食，連原本已經沒落的黃河路，都成為熱門打卡點，甚至人多到新裝設了紅綠燈來維持交通。

酒家大招牌最受歡迎

即使《繁花》已迎來大結局，但戲劇帶來的熱度不減，上海黃河路吸引大量市民遊客前往駐足拍照打卡，為確保沿線交通井然有序，黃浦交警在黃河路、鳳陽路路口處，增設了臨時紅綠燈，避免人車混行帶來的危險。

上海老牌五星級酒店和平飯店，也因該劇再次走紅，如今黃河路上最受歡迎的，非苔聖園酒家大招牌莫屬，不少遊客會停留在酒家對面的路口仰頭舉起手機拍照，回味電視劇中至真園開業的華麗景象，久久不願離去，而原本就大排長龍的國際飯店西餅屋，如今更是人滿為患，每天從中午開始，飯店門口的人流遲遲無法散去。