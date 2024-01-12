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中國
2024-01-12 12:15:36

繁花｜王家衛首部電視劇紅爆內地　帶挈上海黃河路「復活」成打卡熱點

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繁花｜王家衛首部電視劇紅爆內地　帶挈上海黃河路「復活」成打卡熱點

王家衛導演的首部電視劇《繁花》，成了內地024年爆火劇集，不僅帶火了排骨年糕、定勝糕等上海美食，連原本已經沒落的黃河路，都成為熱門打卡點，甚至人多到新裝設了紅綠燈來維持交通。

酒家大招牌最受歡迎

即使《繁花》已迎來大結局，但戲劇帶來的熱度不減，上海黃河路吸引大量市民遊客前往駐足拍照打卡，為確保沿線交通井然有序，黃浦交警在黃河路、鳳陽路路口處，增設了臨時紅綠燈，避免人車混行帶來的危險。

上海老牌五星級酒店和平飯店，也因該劇再次走紅，如今黃河路上最受歡迎的，非苔聖園酒家大招牌莫屬，不少遊客會停留在酒家對面的路口仰頭舉起手機拍照，回味電視劇中至真園開業的華麗景象，久久不願離去，而原本就大排長龍的國際飯店西餅屋，如今更是人滿為患，每天從中午開始，飯店門口的人流遲遲無法散去。

黃河路如今只剩舊樓和小店

一名從小就住在附近的警察回憶，小時候去公園玩耍，都要穿過黃河路，當時黃河路上的人比現在電視劇播出後還要多，直到後來上海逐漸發展，有越來越多可以逛的地方，黃河路才逐漸冷清，對上海人來說，黃河路是上海最有名的美食街之一，最鼎盛時期，曾有60多家飯店在此營業。

如今的黃河路，只剩老式樓房和部分小店，記錄着那個黃金時代，如今隨着《繁花》的播出，又將此地重新「復活」，成功帶動一波旅遊商機。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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