繼小麥大蒜後 西瓜都可以當10萬人仔買樓錢？

內地地產商為賣樓出盡奇招，繼「小麥換房」、「大蒜換房」後，今日又出現「西瓜換房」。內地社交平台今日流傳一張江蘇南京新城萬嘉房地產「新城．雲漾濱江」的「西瓜換房」海報，聲稱即日起至下月15日以每斤10元(人民幣，下同)收購西瓜，每個單位收購上限為1萬斤，即買家可用西瓜換取最高10萬元買樓錢。

涉事南京樓盤：西瓜換房活動暫緩 細節未確定

官媒中新社旗下「中新經緯」引述該樓盤置業顧問指，西瓜換房活動屬實，但具體操作尚未接獲通知。上海「澎湃新聞」則向售樓處工作人員查詢，對方回應稱，活動方案尚未完善好，還在更改中。「極目新聞」亦引述多名售樓人員表示，活動具體細節尚未確定，活動暫緩，待細節確定好會與相應客戶聯絡。

業界：西瓜換房相比小麥換房有點變味

內地「藍鯨財經」指，目前江蘇、南京市面的西瓜批發價平均每斤約1.5元，「換房價」遠遠高於市價。不過，上海易居房地產研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，西瓜畢竟是季節性水果，不是糧食，而南京並不是有很多農民種植很多西瓜，他們的買樓需求未可知，今次活動與小麥換房幫助種糧大省河南農民置業相比，多多少少有點變味，「是不是有一些營銷、炒作的意圖，比如說借這個營銷，變相的逃避一些限價等等……他這個活動是很難推進的」。