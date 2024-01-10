羅湖美食｜超人氣餐廳推薦　深圳美食未必只在福田南山

深圳羅湖美食盤點 福田、南山人氣餐廳推薦

現時，不少香港人北上搵食，都會選擇交通方便又選擇眾多的福田區和南山區，而在作為舊區的羅湖，熱鬧程度似乎已不似以往。 不過，羅湖作為曾經港人北上的首選，還是有相當豐富的美食。今天就來為大家盤點一下，如今的羅湖有哪些值得打卡的餐廳！

深圳羅湖美食｜白玉串城朝鮮族烤串：懶人串燒神器 首先要介紹的「白玉串城·朝鮮族烤串」（筍崗店），就位於羅湖水貝的新開幕商場KK TIME裏面，大家來吃烤串之餘，還可以順便打卡一下佔地10萬平方米的這間全新商場。 白玉串城的一大特色，就是懶人串燒神器——上下兩層的自轉燒烤爐。 烤爐最底是擺放炭火，而且可以升降，來控制烤製的溫度；下層用來烤肉，齒輪會帶動鐵籤不斷旋轉，不用擔心食物烤焦。 上層的鐵架則不會轉動，用來擺放已經烤好的食物，同時還能夠保溫。 至於味道，這裏的朝鮮族烤串基本上都事先醃過，醃汁大多數帶有一些甜味，大大的肉串烤熟後香氣十足。 不單止有肉串，白玉串城還有不少海鮮可以選擇，例如烤生蠔就十分新鮮。 在秋冬季還有烤梨可以嘗試。淋上桂花醬的雪梨既可以直接食用，亦都可以擺上烤爐去烤。 地址：深圳羅湖區水貝路88號京基水貝時代廣場負一層B1-154號 （近地鐵3號線水貝站B出口、地鐵7號線洪湖站D出口） 人均消費：約106元人民幣

深圳羅湖美食｜小吊梨湯：老北京人氣餐廳 小吊梨湯是一道老北京湯品，與冰糖燉銀耳雪梨類似，不過當中會加入話梅或青梅，這也是小吊梨湯的關鍵。 這間北京菜就是以「小吊梨湯」為店名，它在北京本地原本就十分出名，如今也開到了深圳。 目前羅湖筍崗和南山海岸城各有1間分店。這間在羅湖的分店人氣頗高，一直在大眾點評熱門榜單上。 店裏的招牌菜當然少不了用雪花梨熬製的小吊梨湯，秋冬季喝一杯，香甜又滋潤。 裝在砂鍋裏的牛肉燴飯湯汁很香，但質地不是濃稠的做法，而是偏向類似泡飯的感覺；梨球果仁蝦則是酸酸甜甜，蝦仁個頭大又酥脆。 另外，片皮鴨、小豆涼糕，還有酸甜清脆的京糕乾隆白菜、奶香濃郁的招牌甜品乾酪魚等，也是不少食客的選擇。 地址：深圳羅湖區梅園路萬象食家5層L519-L520號 （筍崗地鐵站出口步行480米） 人均消費：約121元人民幣