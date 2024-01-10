熱門搜尋:
段崇智 鄭文傑 農曆新年2024 流感 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-01-10 11:30:00

羅湖美食｜超人氣餐廳推薦　深圳美食未必只在福田南山

分享：
深圳羅湖美食盤點 福田、南山人氣餐廳推薦

深圳羅湖美食盤點 福田、南山人氣餐廳推薦

現時，不少香港人北上搵食，都會選擇交通方便又選擇眾多的福田區和南山區，而在作為舊區的羅湖，熱鬧程度似乎已不似以往。

不過，羅湖作為曾經港人北上的首選，還是有相當豐富的美食。今天就來為大家盤點一下，如今的羅湖有哪些值得打卡的餐廳！

這間人氣頗高的白玉串城，主打特色朝鮮族烤串，在深圳有多間分店。（網上圖片）

這間人氣頗高的白玉串城，主打特色朝鮮族烤串，在深圳有多間分店。（網上圖片）

深圳羅湖美食｜白玉串城朝鮮族烤串：懶人串燒神器

首先要介紹的「白玉串城·朝鮮族烤串」（筍崗店），就位於羅湖水貝的新開幕商場KK TIME裏面，大家來吃烤串之餘，還可以順便打卡一下佔地10萬平方米的這間全新商場。

白玉串城的一大特色，就是懶人串燒神器——上下兩層的自轉燒烤爐。

烤爐最底是擺放炭火，而且可以升降，來控制烤製的溫度；下層用來烤肉，齒輪會帶動鐵籤不斷旋轉，不用擔心食物烤焦。

上層的鐵架則不會轉動，用來擺放已經烤好的食物，同時還能夠保溫。

至於味道，這裏的朝鮮族烤串基本上都事先醃過，醃汁大多數帶有一些甜味，大大的肉串烤熟後香氣十足。

不單止有肉串，白玉串城還有不少海鮮可以選擇，例如烤生蠔就十分新鮮。

在秋冬季還有烤梨可以嘗試。淋上桂花醬的雪梨既可以直接食用，亦都可以擺上烤爐去烤。

地址：深圳羅湖區水貝路88號京基水貝時代廣場負一層B1-154號

（近地鐵3號線水貝站B出口、地鐵7號線洪湖站D出口）

人均消費：約106元人民幣

轉幾圈之後，溫熱的雪梨加上微微焦糖味，會變得更加香甜，值得一試。（網上圖片） 在白玉串城吃烤串，全程幾乎完全不用自己動手。（網上圖片）
店裏的環境是新國潮風，以中式復古為主調裝修，京味濃郁。（網上圖片）

店裏的環境是新國潮風，以中式復古為主調裝修，京味濃郁。（網上圖片）

深圳羅湖美食｜小吊梨湯：老北京人氣餐廳

小吊梨湯是一道老北京湯品，與冰糖燉銀耳雪梨類似，不過當中會加入話梅或青梅，這也是小吊梨湯的關鍵。

這間北京菜就是以「小吊梨湯」為店名，它在北京本地原本就十分出名，如今也開到了深圳。

目前羅湖筍崗和南山海岸城各有1間分店。這間在羅湖的分店人氣頗高，一直在大眾點評熱門榜單上。　

店裏的招牌菜當然少不了用雪花梨熬製的小吊梨湯，秋冬季喝一杯，香甜又滋潤。

裝在砂鍋裏的牛肉燴飯湯汁很香，但質地不是濃稠的做法，而是偏向類似泡飯的感覺；梨球果仁蝦則是酸酸甜甜，蝦仁個頭大又酥脆。

另外，片皮鴨、小豆涼糕，還有酸甜清脆的京糕乾隆白菜、奶香濃郁的招牌甜品乾酪魚等，也是不少食客的選擇。

地址：深圳羅湖區梅園路萬象食家5層L519-L520號

（筍崗地鐵站出口步行480米）

人均消費：約121元人民幣

Ad Block
以前，梨湯是用一種銅製的器物——「提吊」，來稱份量，一吊就是一壺，小吊梨湯因此而得名。（圖片來源：黑糖燕麥奶＠小紅書） 招牌牛肉燴飯（左下）、梨球果仁蝦則是基本上每桌都必點的菜。（網上圖片）
深圳的湘菜眾多，不過當中以脆肚為主打的，並不算多。（網上圖片）

深圳的湘菜眾多，不過當中以脆肚為主打的，並不算多。（網上圖片）

深圳羅湖美食｜李師傅脆肚：酸辣爽脆 重口味之選

對於比較重口味的朋友，如果以上兩間餐廳還不夠滿足，那麼相信接下來羅湖這間湖南菜「李師傅脆肚」一定會合口味。

這道脆肚鍋酸辣可口，切成絲的豬肚相當爽脆，連同裏面的配菜筍片都十分入味。

除了這道招牌菜，還有鹹蛋黃茄子、鐵板薯仔片，都相當受歡迎。

李師傅脆肚如今在深圳已經開出多間分店，位於羅湖的這間分店則距離羅湖口岸不遠，在地鐵9號線向西村地鐵站附近，店面不算大，勝在客人不會太多，不用排長隊。

而位於福田的分店，例如皇庭廣場分店，人流量可能就會比較大。

地址：深圳羅湖區東門南路瑞鵬大廈1樓1084號

（近地鐵9號線向西村站A1出口）

人均消費：約93元人民幣

本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

Ad Block
肚絲和筍片這兩種不同的爽脆口感加在一起，再配上酸辣開胃的湯汁，令它具備了湖南菜的最大特點：送飯。（圖片來源：小熊寶＠小紅書）

肚絲和筍片這兩種不同的爽脆口感加在一起，再配上酸辣開胃的湯汁，令它具備了湖南菜的最大特點：送飯。（圖片來源：小熊寶＠小紅書）

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受