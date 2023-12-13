羅湖萬象城23間名店 深圳試行「即買即退稅」 港客受惠

深圳前日試辦境外旅客購物離境退稅「即買即退」措施，成為繼北京、上海、廣州、杭州、成都之後又一試行該政策的城市。深圳官方稱試點商店側重於影響力大、品牌集中的大型商場，最終選定羅湖區萬象城的華潤(深圳)有限公司第一分公司等23間離境退稅商店，作為首批試點，涵蓋Louis Vuitton、Ferragamo等國際品牌。
境外旅客(含港澳台)的實退增值稅額為商品價稅合計的9%，即購買價稅合計10,000元(人民幣，下同)商品可獲900元退稅，相當於91折。境外旅客在深圳設有「即買即退」服務的商店內，需取得銷售發票和填寫《境外旅客購物離境退稅申請單》，即可當場領取以人民幣現金支付的實退增值稅。
如同獲得91折
首位受惠於深圳「即買即退」措施者，是來自白俄羅斯的Igor，在萬象城購買1.62萬元的手提包，現場辦理獲1,458元退稅。
深港口岸今年1月恢復正常通關後，過境深圳遊玩的港客人數續增，10月有535萬人次消費約36億元。深圳市稅務局第二稅務分局局長戴文忠表示，同一旅客同一日在同一試點商店購物的上限額度為11萬元，將最大程度地滿足境外旅客，尤其是港客的消費需求。深圳市稅務局副局長明安斌稱，稅務部門會密切追蹤「即買即退」試行效果，根據旅客、商店意見優化流程，適時開展試點商店擴圍，爭取覆蓋全市知名消費街區。