羅湖萬象城23間名店 深圳試行「即買即退稅」 港客受惠

深圳前日試辦境外旅客購物離境退稅「即買即退」措施，成為繼北京、上海、廣州、杭州、成都之後又一試行該政策的城市。深圳官方稱試點商店側重於影響力大、品牌集中的大型商場，最終選定羅湖區萬象城的華潤(深圳)有限公司第一分公司等23間離境退稅商店，作為首批試點，涵蓋Louis Vuitton、Ferragamo等國際品牌。

境外旅客(含港澳台)的實退增值稅額為商品價稅合計的9%，即購買價稅合計10,000元(人民幣，下同)商品可獲900元退稅，相當於91折。境外旅客在深圳設有「即買即退」服務的商店內，需取得銷售發票和填寫《境外旅客購物離境退稅申請單》，即可當場領取以人民幣現金支付的實退增值稅。