羅湖、蓮塘、福田、港珠澳大橋等內地口岸 11.5起實施「刷臉通關」

國家移民管理局公布涉及港澳台人員往來及過境免簽口岸擴容的10項措施，包括皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡，珠海橫琴、港珠澳大橋等多個內地口岸，本周三起推廣應用智能通關。年滿14歲，持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才等赴港澳簽注的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證的港澳居民、持5年有效台灣居民來往大陸通行證的台灣居民，同意採集核驗面相、指紋後，可選擇在有關口岸的智能快捷通道，以人臉識別通行。
有商會稱可節省時間
中國香港（地區）商會副會長潘永光表示，在內地不時會途經深圳再回港，如要憑證件過關或要較長時間，以面容識別技術通關可於10多秒完成相關程序，新措施可節省時間。在北京生活的港人吳小姐認同新措施增加往來便利。她舉例說，旅途中會攜帶不少行李，智能通關的做法較方便。而每逢節假日有不少旅客過關，相信新措施會加快通關時間。
增加廣東省5個口岸 為240小時過境免簽政策入境口岸
國家移民管理局公布，實施支援擴大開放服務高質量發展10項舉措，6項措施由星期三起實施，包括擴大往來港澳人才簽注政策試點實施範圍，在長三角、京津冀地區，以及全國所有自由貿易試驗區，實施往來港澳人才簽注政策。符合條件人才可申請辦理有效期1至5年的多次往來香港或者澳門人才簽注，每次停留不超過30天。
港澳人才簽注範圍擴大
另外，在包括皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡，珠海橫琴、港珠澳大橋等口岸推廣應用「刷臉」智能通關，增加港珠澳大橋、廣深港高鐵西九龍站、廣州琶洲客運港、橫琴、中山港等5個口岸，為240小時過境免簽政策適用入境口岸，適用口岸由60個增加至65個。
公布說，適用過境免簽政策的55國公民，持有效國際旅行證件和確定日期及行程的聯程客票，從中國過境前往第三國或者地區，可從24個省的65個開放口岸中任何一個口岸免簽入境，並在規定區域停留不超過240小時。
原文刊登於 香港電台