美加徵關稅至20% 中國連串反制

美國總統特朗普政府昨起對中國輸美產品再加徵10%關稅，即由原本的倍增至20%。中國對此強烈不滿，堅決反對，將採取反制措施堅定維護自身權益。中方立即宣布一系列反制行動，包括對美國農產品加徵10至15%關稅、將10間美國公司列入不可靠實體清單，以及15間美國實體列入出口管制管控名單。有關25間公司將分別被限制在中國投資和出口。另外，中國亦就美國加徵10%關稅向世貿追加起訴。 國務院關稅稅則委員會昨發布公告稱，美國政府宣布以芬太尼為由對所有中國輸美商品進一步加徵10%關稅。美方單邊加徵關稅的做法損害多邊貿易體制，加劇美國企業和消費者負擔，破壞中美兩國經貿合作基礎。根據公告，中方將由2025年3月10日(下周一)起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，其中對雞肉、小麥、玉米和棉花加徵15%關稅。對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜和乳製品加徵10%關稅。另外，2025年3月10日之前，貨物已從啟運地啟運，並於當日至2025年4月12日進口的，不加徵本公告規定的關稅。

美加徵關稅至20% 中國連串反制

中方：美方「甩鍋推責」 商務部稱，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，中美雙方開展了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效。但美方「甩鍋推責」、一錯再錯，以芬太尼問題為由再次對中國輸美產品加徵關稅。美方這一做法罔顧事實，無視國際貿易規則和各方呼聲，是典型的單邊主義、霸凌主義行徑。 中方多次闡明，美方單邊關稅違反世貿組織規則，破壞多邊貿易體制，不僅解決不了自身問題，還會對中美經貿合作和正常的國際貿易秩序造成破壞。中方敦促美方尊重其他國家權益，立即撤回無理無據、損人不利己的單邊關稅措施。希望美方客觀、理性看待和處理問題，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。 25間美企被限制投資和出口 除了加徵關稅，為維護國家主權、安全和發展利益，中方根據《中華人民共和國對外貿易法》和《中華人民共和國國家安全法》等有關法律，即日起將美國特科姆公司(TCOM, Limited Partnership)等10間實體列入不可靠實體清單，並採取以下處理措施：一、禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；二、禁止上述企業在中國境內新增投資。本公告未盡事宜，按《不可靠實體清單規定》執行。據悉，這10間公司涉台軍售。商務部回應記者提問時稱，近年來，特科姆公司、搖杆舵公司等10間公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。 至於15間美國實體列入出口管制管控名單，商務部稱對萊多斯公司等實體即日起採取以下措施：一、禁止向上述15間美國實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。二、特殊情況下確須出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。



海關總署：即日起暫停進口美國原木 另方面，海關總署昨發布公告，稱近期在進口的美國原木中檢出小蠹、天牛等檢疫性林木害蟲。為防止有害生物傳入，保護中國農林業生產和生態安全，即日起暫停美國原木進口。海關總署亦宣布，近期在進口的美國大豆中檢出麥角和種衣劑大豆。為保護中國消費者健康，即日起暫停美國3間企業大豆輸華資質。 另方面，商務部昨宣布即日起對原產於美國的進口相關光纖產品發起反規避調查，並稱此次調查應國內光纖企業申請發起，是中國首例反規避調查。申請人提交的證據顯示，美國出口商可能通過對華出口相關截止波長位移單模光纖，規避了中國對美非色散位移單模光纖產品的反傾銷措施。 分析：中國仍願意談判 有分析認為，中國未有對等地向美國農產品採取20%關稅，反映中國仍希望透過談判停止這場關稅戰，並不想升級。分析又指，這只是貿易戰2.0初期，若國家主席習近平與特朗普達成協議，將可避免一場持久的貿易戰。 除了中國，美國昨亦以未有採取足夠行動打擊毒品芬太尼進入美國為由，正式向加拿大和墨西哥貨品徵收25%關稅，加拿大隨即宣布向總值1,550億加元(約1,070億美元、約8,353億港元)美國商品，分兩階段徵收25%報復性關稅。首階段涉及1,256類產品，包括橙汁、花生醬、紅白酒、烈酒、啤酒、咖啡、鞋和紙張等。有經濟學者認為，關稅戰或令美國通脹上升，但特朗普政府堅稱通脹不會像預測那般惡劣，指關稅能夠推動外國公司到美國開設工廠，帶來就業機會。但美國玩具協會稱，在美國發售的近80%玩具來自中國，20%關稅對業界造成嚴重損害。

港產品再徵一成關稅 丘應樺批損人不利己 美國新一輪加徵關稅也包括香港產品，特區政府昨稱，對加關稅感強烈不滿，斥美國做法嚴重違反世貿組織規則，破壞以規則為本的多邊貿易體制，損人不利己；再次敦促美方立即糾正錯誤行為，撤回單邊關稅措施。政府發言人重申，強烈反對任何漠視國際貿易秩序的無理行為，會就事件向世貿組織提出申訴，以捍衛合法權益。 商務及經濟發展局長丘應樺指出，香港生產的產品輸出全球約656億元，而出口美國的只有61億，佔整體 0.1%，總值佔0.07%，因此加徵關稅對港影響不是很大；相反美港貿易順差達2,700億元，美國在港也有1,400間企業，批評美國做法是「損人不利己」。他續指，今次再加徵關稅會影響中國轉口貿易，不過香港很快在其他經濟體爭取轉口的數量，雖短期內會帶來影響，但長期而言香港始終有優勢，特區政府會密切留意發展。