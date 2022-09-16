美參議院外委會通過「台灣政策法案」 北京：將極大動搖中美關係政治基礎

美國參議院外交委員會周四大比數通過「台灣政策法案」。這份法案被視為1979年美台斷交、台灣關係法生效以來，最全面重整美國對台政策的法案，擬在外交、軍事等多個方面提升美台關係。法案將送交參眾議院審議。

北京堅決反對 已提嚴正交涉

在北京，外交部發言人毛寧強調，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，又警告若該案繼續審議推進甚至通過成法，將極大動搖中美關係的政治基礎，對中美關係以及台海和平穩定造成極其嚴重的後果，中方將視該案進展情況和最終結果，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

獲通過的「台灣政策法案」與提案版本相比，有多處修改。例如提案原為推動將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，並將美國在台協會(AIT)台北辦事處處長任命按照美國駐外大使提名程序處理，且職稱改為「代表」，最終版本將代表處更名的「要求」改為無強制性的「國會意見」，並將變更AIT台灣辦事處長任命程序這一條刪除。

擬未來5年向台灣提供65億美元軍事援助

軍事方面，提案擬賦予台灣「主要非北約盟友」(Major Non-NATO Ally，MNNA)地位，以及在未來4年(2023至2026年)向台灣提供共45億美元「軍事融資」，最終版本修改為「以MNNA盟友同等待遇」，而軍事融資就變成「無償援助」，且加碼到2027年，總共提供65億美元。

另外，提案還觸及嚇阻大陸的制裁行動，要求美國總統一旦大陸政府大規模升級對台惡意行徑，且行徑對台灣治理制度等產生重大影響，應制裁大陸高層，最高可制裁到習近平，而可動用制裁手段包括凍結在美資產、禁止入境、撤銷簽證等。不過，最終版本刪除了習近平的部分，僅出制裁高階官員及軍事將領，以及國家主席顧問、高級決策機構人員等。

