美國也有「廣州」？　還不止一個！

Canton原指「廣東省城」

為甚麼美國也有「廣州」？還得從歷史說起。 清朝閉關鎖國，從乾隆年間的1757年開始，到1842年鴉片戰爭失敗以前，近百年間一直實行「一口通商」，只允許西方商人在南方的廣州做買賣，而遠道而來的西方人則將此稱為「Canton」。 「Canton」源自西方語言的一個的行政區劃單位，就像州或縣之類。而在中國相關的語境中，它最初是指「廣東省會」。那時廣州還不是「市」的概念，其與「廣東省城」並不相同，但說來比較複雜。 無論如何，後來「Canton」漸漸演變成專指廣州，成為廣州的通用外文譯名，直至20世紀中後期才有改變。改變該譯名的，是源自漢語拼音的「Guangzhou」，惟這是後話。

貿易中心 成財富象徵

順帶一提，香港的廣東道英文名稱是「Canton Road」，譯法同樣是源自「廣東省城」，而不是廣東或廣州。 話說回來，當時的廣州經濟發達，又是東方的貿易中心，她漸成為很多西方人心目中的財富象徵，有西方人便借用此「鼎鼎大名」來命名自己的地方，這就是美國乃至其他國家有「廣州」的原因。 當然，美國地名用的的不是中文字的廣州，而是「Canton」。 據報道，單是在美國，大大小小的「廣州」有20多個，有的後來發展成小城市，名字沿用至今；也可能有一些在歷史長河中消失，難覓蹤影。 延伸閱讀：深圳也有沙田 葵涌 西貢？香港 深圳有多少相同地名？ 建城近200年 人口7萬

現在各地一些屋苑、商場，或是酒店，亦會借用歐美著名城市的名稱，其實與當年西方人借用廣州為地名有些相似。 美國的「廣州」在甚麼地方呢？其中一處在俄亥俄州東北部。 綜合各方面資料，俄亥俄州的Canton自19世紀初開始有居民點，至1838年成為城市。她之得名，是該地區的測量師要紀念一位他仰慕的商人，這位商人曾把貨物從廣州運到美國，又把自己的種植園命名為Canton。 俄亥俄州的Canton如今是斯塔克郡（Stark County）的行政中心，人口大約7萬。是的，很多外國城市的人口規模並不大，不能與中國城市相比較。在中國，7萬人口一般只能是鄉鎮的規模，而中國的廣州目前人口約1,900萬，比整個俄亥俄州還要多。