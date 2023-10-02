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中國
2023-10-02 17:40:00

美國國務卿布林肯祝賀中國成立74周年　點名5領域美中合作以面對共同挑戰

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布林肯的聲明提到，在美國繼續與國際社會合作解決世界上最嚴峻的挑戰之際，歡迎中國在應對共同挑戰方面進行合作。

布林肯的聲明提到，在美國繼續與國際社會合作解決世界上最嚴峻的挑戰之際，歡迎中國在應對共同挑戰方面進行合作。

10月1日是中國成立74周年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在9月30日向中國發表祝賀聲明，並表示隨著近幾個月以來，中美高層交流變多，承諾雙方在「共同挑戰」展開更多合作。布林肯的聲明提到，在美國繼續與國際社會合作解決世界上最嚴峻的挑戰之際，歡迎中國在應對共同挑戰方面進行合作，包括氣候危機、公共衛生、禁毒、糧食安全、和全球宏觀經濟穩定等方面合作。布林肯補充提到，美方祝福中國人民在新的一年「和平、幸福、繁榮」。

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傳王毅計畫於10月訪美為「習拜會」做準備

報道稱，在經歷了2023年上半年美中關係的「深度」凍結後，北京與華府在最近幾個月進行了一系列高級官員的交流。美國4名高級官員在夏天輪番訪問了北京，除了布林肯外，還有財政部長葉倫（Janet Yellen）、美國氣候特使凱瑞（John Kerry）以及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。中國國家副主席韓正9月18日出席紐約聯合國大會期間與布林肯會面。會中雙方同意維持兩國高層的接觸，確保雙方保持「開放的溝通管道」。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）亦於於9月16日至17日在馬耳他與中國外長王毅舉行會談。不過，中美領導人在2022年的印尼峇里島G20峰會以來，便未再見過面。再加上習近平缺席了9月的印度新德里G20峰會。《華盛頓郵報》早前報道稱，為確保習近平承諾出席11月在美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，北京和華盛頓之間需要更多外交努力。報道引述知情人士發言稱，王毅計畫於10月訪美，為「習拜會」做準備。上一位前往華府的高級官員，是在5月訪美的商務部長王文濤。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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