美國大選2024｜內地學者：特朗普勝選料嚴重衝擊中美關係

第十一屆北京香山論壇9月12日至14日舉行，由於正值中美加強軍事交流之際，且美國總統大選在即，讓中美關係成各方討論焦點。有內地學者認為特朗普獲勝，對美國對中政策將有重大衝擊，至於中美對話可預防不必要軍事衝突。

根據美國有線電視新聞網CNN最新民調，賀錦麗與特朗普首場總統辯論，63%認為賀錦麗略勝一籌，認為特朗普表現較佳的人只有37%。

特朗普會更強調意識形態

據《中央社》報道，北京大學國際關係學院教授賈慶國，接受媒體聯訪時表示，如果是由民主黨總統候選人賀錦麗當選，拜登政府的對華政策至少在初期會得到一定程度的延續。但若是特朗普當選，中美關係會受到巨大的衝擊，因為從特朗普上一次的執政經驗來看，特朗普的對華政策非常強硬。

賈慶國進一步舉出三點說明，一是在貿易上打貿易戰，現在特朗普也反覆地說他上台後會徵收更高的關稅；第二，會更強調意識形態，從冷戰的角度思考中美關係；第三，在台灣議題上，原以為他作為商人會比較「務實」，然而在他執政後期也出於國內政治的考慮，在台灣議題上「作文章」，像是在他要離任時，甚至考慮讓時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到台灣訪問。