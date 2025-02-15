美國如執意打壓必將奉陪到底　王毅：中國人不信邪不怕鬼

根據外交部網站指出，王毅在「中國專場」發表題為《堅定做變革世界中的建設性力量》的致詞。王毅說，多極化的世界既是歷史的必然，也正在成為新的現實，他強調，中國將是多極體系的確定性因素，將做變革世界中的建設性力量。

小院高牆封的是自己

王毅在演說中提出四項看法，包括倡導平等相待、尊重國際法治、踐行多邊主義以及堅持開放共贏。在堅持開放共贏方面，他表示：「保護主義不是出路，濫加關稅沒有贏家。『脫鉤斷鏈』斷的是機遇，『小院高牆』封的是自己。」他認為應堅持開放合作，以普惠包容的經濟全球化來支撐世界多極化。而王毅這番講話雖未提及美國，但似乎是暗批美國總統特朗普（Donald Trump）的關稅政策。

而王毅致詞後回答現場提問，針對中美關係，王毅表示，中國已準備好互相尊重、和平共處、合作共贏這三項原則，與美方建構可持續的雙邊關係，若美方不願意，執意打壓與遏制，必將奉陪到底。王毅語氣強硬說：「中國人從來不信邪、不怕鬼，新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章