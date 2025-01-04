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中國
2025-01-04 15:15:41

美國擬禁用中國無人機　華外交部：反對泛化國家安全概念

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美國以國安為由擬禁止或限制中國無人機。（示意圖／翻攝微博「DJI大疆創新」）

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美國商務部日前透露因國家安全考量正研議設新規，限制或禁止在美國境內使用中國無人機。對此中國外交部回應，堅決反對美方泛化國家安全概念，幹擾和限制正常經貿往來，破壞全球產供鏈安全穩定。

反對干擾和限制正常經貿往來

據《央視新聞》報道，外交部發言人毛寧3日主持例行記者會，有記者問及美國拜登（Joe Biden）政府正在考慮一項可能限制中國無人機進入美國的新規則，美方可能會出於國家安全考慮這樣做，中方是否擔心美國可能採取這一舉動？

毛寧表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，干擾和限制正常的經貿往來，破壞全球產供鏈的安全穩定，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的合法權益。

由特朗普決定

據悉，近來美國政府就是否限制或禁止中國無人機已進行多番討論，美國商務部2日表示，正在徵求企業對擬議針對中俄無人機的規則可能產生影響的意見，提交意見的截止日期為3月4日，這意味着最終決定將由1月20日上任的特朗普（Donald Trump）政府作出。

此前美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在一份聲明中表示：「確保無人機系統技術供應鏈的安全對於維護我們的國家安全至關重要」。她指出擬議規則是「保護美國的重要一步」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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