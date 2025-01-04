美國擬禁用中國無人機　華外交部：反對泛化國家安全概念

美國以國安為由擬禁止或限制中國無人機。（示意圖／翻攝微博「DJI大疆創新」）

美國商務部日前透露因國家安全考量正研議設新規，限制或禁止在美國境內使用中國無人機。對此中國外交部回應，堅決反對美方泛化國家安全概念，幹擾和限制正常經貿往來，破壞全球產供鏈安全穩定。

反對干擾和限制正常經貿往來

據《央視新聞》報道，外交部發言人毛寧3日主持例行記者會，有記者問及美國拜登（Joe Biden）政府正在考慮一項可能限制中國無人機進入美國的新規則，美方可能會出於國家安全考慮這樣做，中方是否擔心美國可能採取這一舉動？

毛寧表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，干擾和限制正常的經貿往來，破壞全球產供鏈的安全穩定，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的合法權益。