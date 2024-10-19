美國時尚名人遊北京故宮遭勸離　保安：請卸妝換衣後再來

有「暗黑帝王」稱號，以前衛設計聞名的美國知名設計師歐文斯（Rick Owens），日前與妻友參觀北京故宮，卻因穿著被保安勸離，要求他們卸妝、「換成正常服裝再來」。

裝扮象徵着自我認同

據網傳照片顯示，歐文斯夫妻當天穿著打扮一身黑，服裝剪裁略顯誇張，尤其妻子拉米（Michele Lamy）超立體聳肩設計格外搶眼，不過同行的品牌模特兒Fecal Matter夫妻雙人組，風格更加大膽前衛，頂著如「外星人」般光頭，畫上黑色眼線、深色唇彩，女模更將全臉塗白，異形感十足。