美國時尚名人遊北京故宮遭勸離　保安：請卸妝換衣後再來

有「暗黑帝王」稱號，以前衛設計聞名的美國知名設計師歐文斯（Rick Owens），日前與妻友參觀北京故宮，卻因穿著被保安勸離，要求他們卸妝、「換成正常服裝再來」。
裝扮象徵着自我認同
據網傳照片顯示，歐文斯夫妻當天穿著打扮一身黑，服裝剪裁略顯誇張，尤其妻子拉米（Michele Lamy）超立體聳肩設計格外搶眼，不過同行的品牌模特兒Fecal Matter夫妻雙人組，風格更加大膽前衛，頂著如「外星人」般光頭，畫上黑色眼線、深色唇彩，女模更將全臉塗白，異形感十足。
據《揚子晚報》報道，特Fecal Matter在社交媒體上稱，他們一行人因衣着問題，被故宮保安「請出去」，當下立即拒絕對方要求，因為對他而言，造型裝扮象徵着自我認同：「當保安護送你出去時，你感覺自己就像一個罪犯，儘管你並沒有做錯甚麼。」
「衣容不整者謝絕入院」
此事曝光後，引發內地網友兩極反應，有人支持「穿衣自由」，也有人對故宮的勸離表示力挺，「儘管個人表達很重要，但適應遊覽地的文化期望是一種表達理解和尊重他人傳統的方式」。
記者查詢發現，故宮參觀須知中提到：「請保持衣容整潔，不要做出有礙觀瞻、有損形象的行為」；「衣容不整者謝絕入院」。故宮博物院工作人員18日告訴記者，正在核實歐文斯一行因衣着問題被勸離一事，故宮對於遊客服裝沒有特別要求，「只要不要太誇張就好」。
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