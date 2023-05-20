美國智庫：若台海發生衝突 印太僅3國可支援美軍　

記者李宗芳／綜合報導

美國軍事情報智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）日前發表《美國在印太地區主要作戰行動》（U.S. Major Combat Operations in the Indo-Pacific）最新評估報告，稱若是台海發生衝突，印太地區僅有澳洲、日本和新加坡能提供美軍有限援助，其他國家礙於國內情勢或自身軍力無法參戰，韓國則不會介入朝鮮半島以外衝突。

美國智庫「蘭德公司」日前發佈《美國在印太地區主要作戰行動》最新評估報告。（圖／翻攝蘭德公司）

該篇報告由美國空軍總部委托和贊助、蘭德空軍項目戰略和學說項目進行，評估美國面臨印太地區重大戰鬥與突發事件時，「夥伴和盟友是否願意支持美國的行動？」「能否提供空軍基地、戰鬥機護衛與作戰、運輸機空運能量？」

僅有3國幫美國

報告中假定4種可能情況，包括台海衝突、第二次朝鮮半島戰爭、南海衝突與朝鮮崩潰後的維和行動；12 個美國夥伴分別是澳洲、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、台灣、泰國和越南。

分析指出，僅有澳洲、新加坡和日本在亞洲面臨重大衝突事件時，有能力協助美軍，但其面臨國內政治和法律上阻礙，恐無法在第一時間給予支援；韓國雖重視與美國同盟關係，但無意介入朝鮮半島以外戰事；泰國在敵軍沒有直接攻擊情況下，也無證據顯示會願意向美軍提供軍援。

其他幾個地區國家，包括印度、印尼、馬來西亞和越南向來「自掃門前雪」，有著很強的不結盟傳統；紐西蘭和菲律賓則是「能力有限」，幾無航空軍力投入重大戰鬥，刻意遠離戰爭可能性高。

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