美國男6年前拗斷兵馬俑手指　今判罰款5000美金惹內地網民譁然

記者李宗芳／綜合報道

美國29歲男子羅哈納（Michael Rohana）於2017年夜間潛入費城佛蘭克林博物館，掰斷在館內展出的兵馬俑拇指後，放入口袋離開。費城聯邦法院當地時間9月6日作出判決，對羅哈納處已緩刑5年、罰款5000元美金（約3.9萬港元）。

賠償金額有待確定

據《世界日報》報道，羅哈納在聽證會中向家人和中國政府致歉，他表示：「歷經此事，我明白這些考古文物應獲得極大尊重，不該被毀損」。

美國費城聯邦法院地區法官肯尼（Chad F. Kenney）除了判處羅哈納五年緩刑，還命令他支付5000美元罰款、完成100小時社區服務。至於賠償佛蘭克林博物館、保險公司以及收藏兵馬俑的中方博物館金額數，留待下次聽證確定。