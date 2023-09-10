美國男6年前拗斷兵馬俑手指　今判罰款5000美金惹內地網民譁然

記者李宗芳／綜合報道
美國29歲男子羅哈納（Michael Rohana）於2017年夜間潛入費城佛蘭克林博物館，掰斷在館內展出的兵馬俑拇指後，放入口袋離開。費城聯邦法院當地時間9月6日作出判決，對羅哈納處已緩刑5年、罰款5000元美金（約3.9萬港元）。
賠償金額有待確定
據《世界日報》報道，羅哈納在聽證會中向家人和中國政府致歉，他表示：「歷經此事，我明白這些考古文物應獲得極大尊重，不該被毀損」。
美國費城聯邦法院地區法官肯尼（Chad F. Kenney）除了判處羅哈納五年緩刑，還命令他支付5000美元罰款、完成100小時社區服務。至於賠償佛蘭克林博物館、保險公司以及收藏兵馬俑的中方博物館金額數，留待下次聽證確定。
「建議把這個人送去見秦始皇」
助理檢察官牛頓（K.T. Newton）6日表示，羅哈納或許無意引發國際事件，但他的行為已對國際文化交流造成「永久損害」。
該被盜拇指雖事後被找回，並已進行修復，但一度引發中美社會高度關注，隨著法院對羅哈納判決出爐，再度衝上微博熱搜，內地網友紛紛留言表達不滿「等了六七年就等來這？？？」「建議把這個人送去見秦始皇，當面道歉，看看能不能原諒」「以後文物不允許出境了，好嗎？」「文化交流可以買機票到中國來看」。
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