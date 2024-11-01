美國稱中國迅速擴核武庫　國防部駁：拿手電筒照人不照己

美國國防情報局（DIA）近日在評估報告中指出，中國正快速擴充陸海空核武庫。中國國防部回應稱，對於核問題，美國是「拿着手電筒只照別人不照自己」，製造「中國核威脅」，不過是為了掩蓋「以核維霸」的險惡用心。

「拿着手電筒只照別人不照自己」

根據《中新網》，中國國防部發言人張曉剛31日主持例行記者會。有記者引述報道提問，「美國國防情報局最新的評估稱，中國正在快速升級和擴大陸海空核武庫計劃。斯德哥爾摩國際和平研究所的數據評論稱，國際核軍備競賽加劇，截至2024年1月全球核彈頭總數達12121枚，中國核戰力明顯增強。請問發言人有何評論？」

張曉剛回應稱，在核問題上，美國歷來是「拿着手電筒只照別人不照自己」。張曉剛強調，美國擁有全球最大的核武庫，奉行首先使用核武器的政策，用核大棒恐嚇訛詐他國，還肆意「玩火」搞核擴散，嚴重衝擊全球戰略安全穩定。美方製造散布莫須有的「中國核威脅」，不過是掩蓋自己「以核維霸」的險惡用心。