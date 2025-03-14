美國華裔鋼琴家遭家暴夫槍殺　兇徒畏罪自戕

美國佛州驚傳家庭慘案！一名華裔鋼琴才女8日上午在家中遭到槍殺，而她的前美軍丈夫也陳屍在旁，警方猜測是丈夫殺了她之後畏罪自戕。

據內地《揚子晚報》及美國《WCJB》等媒體報道，美國佛州基因斯維爾（Gainesville）警方12日表示，他們正在調查一起發生在3月8日上午的槍殺案，死者為中國公民劉溦潞和美籍丈夫里維拉（Jonathan Rivera）。

夫曾在美軍服役

據警方通報，當天警方接獲一名家庭成員的報案電話，稱里維拉與劉溦潞發生激烈爭執，曾用槍指向劉溦潞的頭部。不久後，鄰居們聽到了槍聲。警方表示，槍聲響起時，特警隊進入現場，發現里維拉和劉溦潞均已身亡，猜測是里維拉槍殺劉溦潞之後自戕身亡。