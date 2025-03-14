美國華裔鋼琴家遭家暴夫槍殺　兇徒畏罪自戕

美國佛州驚傳家庭慘案！一名華裔鋼琴才女8日上午在家中遭到槍殺，而她的前美軍丈夫也陳屍在旁，警方猜測是丈夫殺了她之後畏罪自戕。
據內地《揚子晚報》及美國《WCJB》等媒體報道，美國佛州基因斯維爾（Gainesville）警方12日表示，他們正在調查一起發生在3月8日上午的槍殺案，死者為中國公民劉溦潞和美籍丈夫里維拉（Jonathan Rivera）。
夫曾在美軍服役
據警方通報，當天警方接獲一名家庭成員的報案電話，稱里維拉與劉溦潞發生激烈爭執，曾用槍指向劉溦潞的頭部。不久後，鄰居們聽到了槍聲。警方表示，槍聲響起時，特警隊進入現場，發現里維拉和劉溦潞均已身亡，猜測是里維拉槍殺劉溦潞之後自戕身亡。
據悉，劉溦潞是一名鋼琴老師，鄰居們經常看到孩子們在她家上課。里維拉曾在美軍服役，退伍後成為房地產經紀，但其執照已被吊銷。
一名鄰居透露，劉溦潞曾向她提及遭受里維拉的家暴，包括被打耳光。警方記錄顯示，2024年12月，里維拉曾因家庭暴力被捕，但當時劉溦潞拒絕起訴，因此被釋放。
本科畢業於湖北武漢
另一名鄰居回憶稱，案發當天曾見到這對夫婦，二人看起來一切正常。但在凌晨時分，她聽到了尖叫聲，緊接着便是槍聲。警方表示，已將劉溦潞的情況通知中國領事館，案件仍在進一步調查中。
根據劉溦潞的個人網站資訊，她從小學習鋼琴，本科畢業於湖北武漢的華中師範大學音樂專業，之後赴美留學，獲得哥倫布州立大學（Columbus State University）音樂與藝術碩士學位，曾在多個國家和地區進行演出。
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