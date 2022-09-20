美女學霸脫離山區入北京讀碩士 為愛情休學回鄉結婚 網民轟「戀愛腦」斷送前程

愛情學業兩難全？雲南一位佤族美女近日在網上掀起熱議，因為這位來自山區的「學霸」不但已於中央民族大學畢業，還考上中國社會科學院研究生，但開學沒多久就毅然休學，回鄉結婚生子，還聲言這是因為「不想把他讓給別人」。大批網民「恨鐵不成鋼」，批評「大山就是大山，困住的不僅是人，還有她的思想」、「原來就算讀書讀爛都救不了戀愛腦啊」，但也有網民認為，「她自己不後悔就行」、「尊重祝福，畢竟是她的人生」。

這位名為「南依」的佤族美女在抖音有近10萬名粉絲，大學期間靠拍短片帶貨賺到人生第一桶金，考上研究生後，更用人生第一桶金請家人搭機坐商務艙去北京陪自己入學，順道帶家人遊覽北京，實現了外公外婆的旅遊夢。不少粉絲看著南依自強不息、自信又勵志的生活，認為「這就是讀書的意義」，沒想到開學典禮後，南依突然宣布已回鄉與拍拖3個月的理髮師男友結婚，「我要讓他圍著我一輩子」，而且已經懷孕，要休學一年養胎待產。

南依表示，老師、親人、朋友和丈夫都對自己的決定理解並支持，強調「我在選擇我所愛，而不是別人眼裡正確的」，並指「休學當然不是放棄學業」，待產期間會持續學習，「一年後我希望自己能在學業上更有動力」。

網民：婚姻和育兒哪有那麼簡單

許多粉絲大為失望，直言「既然憑自己的努力走出了大山，卻要因為一個男人回到大山，禁錮自己走到更高地方」、「懷孕不是簡單休學一年的事，生娃後呢？他們會讓你走嗎？你自己又捨得走嗎？甚至，你們到時還會有『閒錢』讓你去讀書嗎？」有粉絲就認為，「研究生結婚生子也不是甚麼大事，但對象初中學歷我真的無法理解接受，無論男女」。

南依直言，網絡充滿各種慣性思維，「在乎那麼多言論我還做我自己嗎？」又強調已與丈夫結識兩年多，清楚他的人品和成長環境，「雖然(他)沒甚麼學歷，但也會一技之長上進有擔當」，重申「一年後我要把讀書當事業，讀到博士……我會對自己選擇負責」。

不過，網民仍然對南依的未來感到擔憂，「說的休學後面再學，但婚姻和育兒哪有那麼簡單呢」。有網民更批評，「她這個選擇會影響到學校導師對女性學者的看法，加重原本就存在的偏見，以後導師和學校就不願意選擇女研究生了。她佔據了教育資源，還斷送了別人的路，這才是最重要的問題啊！我要是她導師都睡不著覺」。