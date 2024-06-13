美女家門前出現「吐痰怪客」 Call保安開門查問即遭捅死

死者母親王姓女士控訴，6月9日下午，她的27歲女兒小雅（化名）獨自在家，慘遭一名不相識的30多歲女子殺害。

中國四川發生驚悚的砍人命案！一名27歲女子發現有人不斷敲門，並在家門口吐痰，於是通知社區保全來處理。她等到保安到來才敢開門，沒想到該名吐痰怪客竟突然抓狂，掏出刀子將她砍死。

犯罪嫌疑人為同社區住戶

死者母親王姓女士控訴，6月9日下午，她的27歲女兒小雅（化名）獨自在家，慘遭一名不相識的30多歲女子殺害。

成都郫都公安11日發布通報，已逮捕犯罪嫌疑人，身分為同社區住戶的35歲梁姓女子。

死者母親稱在事發前，她曾到門外放垃圾，看到這名女子在鄰居家徘徊。她向女子搭話，並未獲得回應。待她換鞋準備出門，女子開始不斷做出咳嗽、吐痰等怪異行為。

外出後，她傳訊提醒獨自在家的小雅要小心。沒多久小雅回訊稱，「有個長頭髮的女人一直在敲門，我可以叫保全嗎，一直在我們門口吐痰，好噁心。」

死者母親懷疑就是她看到的那女子，於是聯絡物業公司。終於60多歲保全到場，小雅透過貓眼看到保全來，才放心開門，並詢問女子為何在她家門口吐痰。

沒想到女子突然抓狂攻擊小雅，兩人隨即發生打鬥和爭吵，過程中對方突然掏出水果刀，將小雅捅傷致死。