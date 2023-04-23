美女管理層集中地？ 河南一大專副校長們正裝照片網上走紅

記者李宗芳／綜合報道

河南鄭州工商學院日前舉辦全省大學生「華光杯」籃球比賽，由該校女副校長王提主持開幕禮，因其外型漂亮堪比女明星，意外在網絡走紅登上熱搜，還被網友暱稱是「高校領導的顏值天花板」。

從照片可見，副校長穿著一身精緻幹練的黑色西裝，端坐在主持台前，身材瘦而有型，五官立體濃眉大眼高鼻樑，顏值不輸娛樂圈女明星。