美媒稱習近平主動致電特朗普談台灣　外交部否認：通話由美方發起(更新)

國家主席習近平周一與美國總統特朗普通話，新華社指兩國元首談及台灣問題，特朗普就在社交平台表示通話是三星期前兩人在南韓釜山成功會晤的後續跟進，討論了俄烏、芬太尼、大豆及其他農產品等議題，形容美中關係非常牢固。

特朗普把話題轉向俄烏戰事

今次通話正值日本首相高市早苗發表涉台言論引發中日關係惡化的時刻，美媒《華爾街日報》引述北京消息人士指，今次通話是習近平主動致電，形容是中方罕見的外交示好，習近平在通話中雖然聚焦台灣問題，特朗普就把話題轉向俄烏戰事。