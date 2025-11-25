美媒稱習近平主動致電特朗普談台灣　外交部否認：通話由美方發起(更新)

國家主席習近平周一與美國總統特朗普通話，新華社指兩國元首談及台灣問題，特朗普就在社交平台表示通話是三星期前兩人在南韓釜山成功會晤的後續跟進，討論了俄烏、芬太尼、大豆及其他農產品等議題，形容美中關係非常牢固。
特朗普把話題轉向俄烏戰事
今次通話正值日本首相高市早苗發表涉台言論引發中日關係惡化的時刻，美媒《華爾街日報》引述北京消息人士指，今次通話是習近平主動致電，形容是中方罕見的外交示好，習近平在通話中雖然聚焦台灣問題，特朗普就把話題轉向俄烏戰事。
在北京，外交部發言人毛寧今日在例行記者會被問及通話是由中方主動提議，還是應美方邀請進行？毛寧回應，據她了解此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極、友好和建設性的，特朗普總統第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往。兩國元首在昨晚通話中，就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。
外交部通稿未提「應約」
根據外交部昨晚官方通稿稱「國家主席習近平同美國總統特朗普通電話」，未有提及「應約」一詞。在今年6月5日二人通話時，外交部通稿提及「國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話」。
報道又指，兩國元首上月在南韓釜山會晤時沒有談及台灣問題，北京方面知情人士透露習近平不希望在第三國討論敏感議題，計劃留待明年4月特朗普訪華時再直接討論，又指習近平看到可以影響特朗普對台立場的戰略契機，希望特朗普在中國逗留數日，以敦促美方脫離長期的「戰略模糊」政策，正式表態反對台獨並支持和平統一，最終達到北京希望孤立台灣的目的。