美媒：中國AI擁全球最大電網　電費平美國同行一半具優勢

在當前AI競賽中，美國雖擁有最先進的AI模型和晶片技術，但中國正以全球最大電網作為王牌，透過低廉電力，協助本土AI公司以遠低於美國競爭對手的成本開發出高品質的AI模型，從而獲得巨大的競爭優勢。根據《華爾街日報》報道，中國去年發電量已超過美國兩倍以上，部分中國數據中心的電費甚至不到美國同業的一半。 印度《NEWS18》11日引述《華爾街日報》報道，從2010年至2024年，中國的電力產能增長超過全球其他國家的總和。這場電力競賽正在改變內蒙古的地貌，當地如今遍布數千座風力發電機組和輸電線路，官方稱之為「草原雲谷」，已有超過100座數據中心正在營運或興建中。

美國數據中心面臨缺電 摩根士丹利預測，中國將在2030年前投資約5,600億美元（約4.36萬億港元）於電網建設，較前5年增加45%。高盛則估計，中國到2030年將擁有約400吉瓦的備用電力容量，相當於當時全球數據中心預期電力需求的3倍。 相較之下，美國科技巨頭正為電力供應感到憂心。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）擔心，公司購買的大量晶片所需電力恐難以負荷。部分企業希望華盛頓當局減少繁文縟節，或提供財政支援以現代化美國電網。摩根士丹利預測，未來3年內美國數據中心可能面臨大規模電力短缺，對該國AI發展構成「艱鉅挑戰」。

在中國，低廉的電力成本已協助包括DeepSeek在內的AI企業，以低於美國競爭對手的成本開發高品質AI模型。中國的電力布局可追溯至2021年政府推出的「東數西算」政策，旨在利用西部豐富的電力資源滿足東部人口稠密地區的AI需求。 2021年推出「東數西算」政策 國際能源署數據顯示，去年美國數據中心佔全球數據中心用電量的45%，中國則為25%。然而到2030年，中國數據中心的年用電量預計將相當於法國全國的總用電量。 中國目前擁有3.75兆瓦的發電容量，是美國的兩倍以上。根據世界核能協會資料，中國有34座核反應爐正在興建，另有近200座處於規劃或提案階段。此外，中國正在西藏建造全球最大的水力發電計劃，其發電量可能達到三峽大壩的3倍。中國透過長期、大規模的基礎建設投資，使其在與美國的AI競賽中獲得了決定性的低成本電力優勢。