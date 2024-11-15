美媒︰尋求在過渡期穩定關係 第三次習拜會明舉行

亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議今起一連兩日在秘魯首都利馬召開，中國國家主席習近平將發表重要講話。美國官員表示，美國總統拜登將於周六峰會期間與習近平會面，是拜登任內兩人第三次會晤。美媒預期今次「習拜會」主旨在於反思聚舊，並展現雙方有意在白宮權力交接期間，保持中美關係穩定。有華府官員承認無法預測特朗普再上台後的中美關係走向。
今次是繼2022年印尼峇里及2023年美國三藩市後第三次「習拜會」，亦是拜登最後一次以總統身份會見習近平。有華府官員表示，中美關係艱難並複雜，拜登清楚知道雙方存在競爭，但須負責任地管控關係，並冀藉今次會面檢視過去4年努力；又指俄羅斯、台海、南海及網絡問題，是來屆特朗普政府須小心處理的事。
美國有線新聞網絡(CNN)直言，今次習拜會跟前兩次不同，不會達成甚麼重大成果，而是讓兩位領導人反思中美關係的時刻，並指今次會面始終被美國總統選舉結果籠罩，但認為習近平同意跟處於「跛腳鴨時期」(lame-duck period)的拜登見面，反映中方有意在美國權力交接期間，維持持續並相對穩定的中美關係。特朗普多次揚言向所有中國貨品加徵60%關稅，似乎來者不善，CNN指有華府官員承認，無法預計特朗普回朝後的中美關係走向。美國白宮國家安全顧問沙利文稱，拜登將向習近平表達中美在目前過渡時期中需要維持穩定、清晰及可預期的關係，且須於所有層面長期維持溝通管道。至於特朗普的對華政策，沙利文預期拜登不會代特朗普傳話。
習近平署名文章 籲深化與秘魯合作
除拜登外，習近平在峰會期間將與多國領袖會面，亦會國事訪問秘魯5日，期間將以視像方式與秘魯總統博魯阿爾特，主持中國國企投資建造、利馬以北約80公里錢凱港(Chancay port)新碼頭啟用儀式。秘魯報章周四刊登習近平署名文章《讓中秘友好之船揚帆遠航》，他指秘魯是最早與新中國建交及最早加入共建一帶一路倡議的拉美國家之一，雙方關係半世紀以來始終穩步向前，務實合作成果豐碩，惠及兩國人民。中方願意繼續在秘魯實施「小而美」民生合作項目，鼓勵中資企業為當地創造更多就業崗位。