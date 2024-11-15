美媒︰尋求在過渡期穩定關係 第三次習拜會明舉行

亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議今起一連兩日在秘魯首都利馬召開，中國國家主席習近平將發表重要講話。美國官員表示，美國總統拜登將於周六峰會期間與習近平會面，是拜登任內兩人第三次會晤。美媒預期今次「習拜會」主旨在於反思聚舊，並展現雙方有意在白宮權力交接期間，保持中美關係穩定。有華府官員承認無法預測特朗普再上台後的中美關係走向。

今次是繼2022年印尼峇里及2023年美國三藩市後第三次「習拜會」，亦是拜登最後一次以總統身份會見習近平。有華府官員表示，中美關係艱難並複雜，拜登清楚知道雙方存在競爭，但須負責任地管控關係，並冀藉今次會面檢視過去4年努力；又指俄羅斯、台海、南海及網絡問題，是來屆特朗普政府須小心處理的事。