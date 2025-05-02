美對中港貿易黑名單被指「錯誤百出」　有地址竟是按摩店

《路透社》披露，美國「貿易黑名單」有近百家中港企業被列入，但有約四分之一資訊錯誤，包括名稱、地址或資料錯誤，有港商被誤列進黑名單，平白造成損失，不斷喊冤。

港商被誤列黑名單 損失60萬美元喊冤

報道表示，這些地址時許多實際為美容院、補習班、按摩店或心理輔導中心，甚至有的地點早已荒廢多年。一名不願具名的前美國官員坦言，「很多企業只是名字類似或曾經使用過同一地址，但就被錯誤地列入，然後就沒有人去更新或修正。」

報導引述一名港商透露，她被誤列入黑名單，曾向美國產業安全保障局(BIS)提交申訴，對方於去年12月回覆要求補交資料，她已回覆，但至今再無音訊，「我一直等，希望可以洗脫誤會，但好像進入了一個無底洞，」她哽咽說，至今已損失超過60萬美元。前美國出口管制顧問庫內（Steve Coonen）形容，美國貿易黑名單形同「加州旅館（Hotel California）」，「你可以隨時入住，但永遠無法離開。」