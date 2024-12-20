美擬借國安封殺TP-Link路由器 中方斥無中生有

美國政府據報擬以國家安全風險為由，禁止在美銷售中國路由器製造商TP-Link的設備。中方表示一貫反對美方泛化國家安全概念，針對特定國家企業採取歧視性做法，並斥美方不應該無中生有、搞「有罪推定」。 《華爾街日報》引述消息，指美商務部、國防部及司法部正分別對TP-Link展開調查，調查其路由器有否被用於網絡攻擊、有否威脅美國國安。報道指，美國當局或於明年起禁止在當地銷售TP-Link路由器。報道又引述知情人士指，商務部的一個辦公室已向TP-Link發出傳票。路透社則稱，美國兩名議員於8月要求拜登政府調查TP-Link及其子公司，指TP-Link路由器或被用於向美國發動網攻。

TP-Link︰願跟美合作 展示產品安全 TP-Link於1996年在深圳成立，2022年與中國業務分拆，目前總部設於美國加州。有調查指，TP-Link是全球WiFi路由器銷量最高公司，據報其在美國家用和小型企業路由器市場，市佔率達約65%。有分析認為，TP-Link路由器因價格低廉受青睞，在美市佔率由2019年的10%拾級而上。TP-Link發言人表示，公司不會以低於成本的售價出售產品，致力於遵守包括反壟斷法在內的美國法律；並稱公司將評估潛在的安全威脅，採取措施解決已知漏洞；亦願意跟美國政府合作，展示產品符合業界安全標準，強調公司對美國市場、消費者及國家安全的承諾不變。

外交部︰反對美方

泛化國家安全概念 中國外部發言人林劍昨日在例行記者會上，被問及美國政府正擬以國安為由向TP-Link發出禁令一事時，表示中方一貫反對美方泛化國家安全概念、針對特定國家企業採取歧視性做法。中國將採取堅決措施，堅定維護中國企業正當合法權益。 商務部新聞發言人何詠前則在例行發布會說，中方注意到有關報道，強調中方一貫反對美方打著國家安全的幌子打壓中國企業；指美方的有關調查應客觀理性，而不是無中生有，搞「有罪推定」。