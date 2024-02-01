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中國
2024-02-01 10:45:55

美斯訪香港｜深圳球迷期待一睹球王風采　料即日來回消費過千元

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美斯訪香港｜深圳球迷期待一睹球王風采　料即日來回消費過千元

阿根廷「球王」美斯，明日率領美職聯球隊國際邁阿密抵港，周日在香港大球場與港隊踢表演賽。 據了解，美斯與隊友將乘坐私人飛機，預計明日下午由沙特阿拉伯飛抵香港國際機場，停機坪會舉行歡迎儀式，特區政府和機場管理局代表出席。

國際邁阿密球衣熱賣中

國際邁阿密星期六下午將在大球場公開訓練，其後有慈善足球訓練的環節，星期日下午4時正式同港隊交鋒。據悉，球會班主、英格蘭「萬人迷」碧咸，將在大球場參與部分活動。

旺角一間球衣店負責人周先生表示，近日購入了約100件國際邁阿密新款球衣，每件售價近900至1500元，平時要一個球季才賣完，目前已經售出一半，預計本周內售罄，除了有本地球迷購買，有兩、三成客人來自內地和外國球迷。

美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程

美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖）

已購買公開訓練門票的深圳球迷黃先生表示，打算即日來回深圳和香港，除了想一睹球王風采，亦想品嚐本港美食和辦年貨，預計消費過千元。

楊潤雄：心情既緊張又開心

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，美斯訪港會有短期熱潮效益，帶旺大球場等地點附近食肆及部分酒店的生意，期望將來會有更多這類活動。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄接受本台訪問時表示，期待美斯和國際邁阿密來港，形容心情既緊張又開心，相信這項盛事除了推動體育氣氛，亦會帶動經濟發展，希望美斯盡量抽時間在香港參加不同活動。他又指出，盛事化是體育政策工作重點之一，未來會舉辦更多體育盛事，包括4月初的香港國際七人欖球賽。

原文刊登於 香港電台

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