熱門搜尋:
黑雨 天氣 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 太和邨雙屍命案 綠色債券 福島核污水 去邊啊Do姐 好去處 網上熱話 大閘蟹2023 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 伯明翰破產 親海駅II 日圓匯率 粉嶺高球場 冼迪琦
返回
中國
2023-09-08 17:00:57

美日加三國艦隊行經東海海域　中國海軍驅逐艦一度監視拍照

分享：

美日加三國艦隊行經東海海域　中國海軍驅逐艦一度監視拍照

記者彭巧蓁／綜合報道

加拿大廣播公司（CBC）7日報導稱，加拿大巡防艦「渥太華號」6日在東海與日美艦艇演習時，一艘中國海軍驅逐艦突然逼近至1公里距離，隨後還遭其跟監。

中國驅逐艦回應表示將讓路

日本《共同社》在上月底曾報道，加拿大軍艦在日本橫須賀基地靠港，預計駐紮至9月1日，之後將離港參加美國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭等國的共同軍演，而屆時艦隊將會通過台灣海峽。

就在「渥太華號」從橫須賀港出發後，6日下午，一艘解放軍驅逐艦在「渥太華號」與日本和美國船隻並肩航行時靠近，並派出直升機拍照。當美艦透過無線電警告其正朝驅逐艦方向行駛時，驅逐艦有回應表示將讓路。當時渥太華號上有一名《CBC》工作人員。

被不明船隻照射雷射光

然而，就在「渥太華號」與日本和美國艦艇分離後，卻被該艘驅逐艦持續跟監。一位加拿大海軍高級官員告訴《CBC》：「他們可能對我們正在做的事情感興趣。」

據報導，5日另一艘中國海軍艦艇也曾在「渥太華號」附近航行，而在這數小時前「渥太華號」還在黑夜中被另一艘不明船隻照射雷射光。一名目擊雷射光的船員說：「我們不知道雷射光的目的是甚麼，這才是可怕的部分。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受