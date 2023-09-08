美日加三國艦隊行經東海海域　中國海軍驅逐艦一度監視拍照

記者彭巧蓁／綜合報道

加拿大廣播公司（CBC）7日報導稱，加拿大巡防艦「渥太華號」6日在東海與日美艦艇演習時，一艘中國海軍驅逐艦突然逼近至1公里距離，隨後還遭其跟監。

中國驅逐艦回應表示將讓路

日本《共同社》在上月底曾報道，加拿大軍艦在日本橫須賀基地靠港，預計駐紮至9月1日，之後將離港參加美國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭等國的共同軍演，而屆時艦隊將會通過台灣海峽。

就在「渥太華號」從橫須賀港出發後，6日下午，一艘解放軍驅逐艦在「渥太華號」與日本和美國船隻並肩航行時靠近，並派出直升機拍照。當美艦透過無線電警告其正朝驅逐艦方向行駛時，驅逐艦有回應表示將讓路。當時渥太華號上有一名《CBC》工作人員。