美日加三國艦隊行經東海海域　中國海軍驅逐艦一度監視拍照

記者彭巧蓁／綜合報道
加拿大廣播公司（CBC）7日報導稱，加拿大巡防艦「渥太華號」6日在東海與日美艦艇演習時，一艘中國海軍驅逐艦突然逼近至1公里距離，隨後還遭其跟監。
中國驅逐艦回應表示將讓路
日本《共同社》在上月底曾報道，加拿大軍艦在日本橫須賀基地靠港，預計駐紮至9月1日，之後將離港參加美國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭等國的共同軍演，而屆時艦隊將會通過台灣海峽。
就在「渥太華號」從橫須賀港出發後，6日下午，一艘解放軍驅逐艦在「渥太華號」與日本和美國船隻並肩航行時靠近，並派出直升機拍照。當美艦透過無線電警告其正朝驅逐艦方向行駛時，驅逐艦有回應表示將讓路。當時渥太華號上有一名《CBC》工作人員。
被不明船隻照射雷射光
然而，就在「渥太華號」與日本和美國艦艇分離後，卻被該艘驅逐艦持續跟監。一位加拿大海軍高級官員告訴《CBC》：「他們可能對我們正在做的事情感興趣。」
據報導，5日另一艘中國海軍艦艇也曾在「渥太華號」附近航行，而在這數小時前「渥太華號」還在黑夜中被另一艘不明船隻照射雷射光。一名目擊雷射光的船員說：「我們不知道雷射光的目的是甚麼，這才是可怕的部分。」
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