美英澳防長宣佈：將運用人工智能技術偵測中國潛艇

據美國廣播公司（ABC）消息，美國、澳洲與英國三國防長12月1日宣佈，美國海軍最先進的偵察機和攻擊機在太平洋執行飛行任務時，將運用人工智能技術來偵測中國潛艇。 美英澳三國於2021年簽訂「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），以提升對抗中國軍事快速現代化和擴張能力。根據AUKUS的「第二支柱」（Pillar II），三國防長12月1日同意在多個系統包括包括「海神巡邏機」（P-8A Poseidon）在內，使用AI演算法，快速處理各自水底裝置搜集的聲呐資料，並計劃整合他們現有潛艇從魚雷發射管發射並回收水下無人機的能力，以提升水下攻擊和情報收集，藉此更快、更精准追蹤中國潛艇。據悉，三國海軍都是使用波音製造的「海神巡邏機」。

三國防長聯合聲明中稱，「這些聯合進展有助於及時利用大量資料，提高我們的反潛戰能力」，此外三國防長還宣佈的合作計畫包括，舉行工業論壇，邀請政府和業界代表，協助制定政策、技術和商業架構。其中，第一場論壇有望在明年6月30日前舉行。

AUKUS中8個技術領域合作 據悉，AUKUS 中的「第一支柱」（Pillar I）重點是協助建立澳洲核潛艦的能力，最終將聯合生產第一艘新型潛艇，預計2040年投入戰力；「第二支柱」（Pillar II）重點落在8個技術領域合作，包括人工智能、量子運算、先進網路安全和技術、超音速武器等，上述運用 AI 演算法的新做法即屬於第二支柱的延伸。