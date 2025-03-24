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中國
2025-03-24 10:29:19

美誠月餅風波｜三隻羊累計賠償超過2700萬　官方：整改過關可恢復經營

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內地三隻羊網絡科技有限公司旗下直播間早前銷售的「香港美誠月餅」誤導內地消費者。

內地三隻羊網絡科技有限公司旗下直播間早前銷售的「香港美誠月餅」誤導內地消費者。

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内地直播帶貨公司「三隻羊」去年因售賣「香港品牌」美誠月餅引發軒然大波，因虛假宣傳被勒令停業整改。安徽合肥市政府通報，經全面評估後，認為「三隻羊」公司整改符合要求，具備恢復經營條件。

虛假宣傳遭罰7000萬

「三隻羊」公司去年9月在直播中推銷一款聲稱是香港品牌的月餅「美誠月餅」，其後被發現品牌在香港沒有門店，而是由廣州公司營運，被質疑涉及虛假宣傳，公司事後被罰款超過6894萬元人民幣。當局表示，公司已足額繳納罰款，「美誠月餅」及其他產品等累計賠償超過2700萬元，會繼續按照「應賠盡賠」原則，執行「退一賠三」標準，做好退賠工作。

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當局又說，針對公司在選品品控、宣傳推介、售後服務、內部管理等方面存在的問題，已指導制訂89項具體整改措施，督促整改落實，要求公司深刻反思此前直播過程中的不當言行，認真落實網絡文明行為規範的要求，切實加強人員和社會活動的意識，強化社會責任。

內地三隻羊網絡科技有限公司旗下直播間早前銷售的「香港美誠月餅」誤導內地消費者。 香港出生、內地首位米芝蓮星級女名廚譚綺文，以及米芝蓮兼黑珍珠大廚里納爾多均曾出現在美誠月餅的廣告，手持月餅成為代言人(網上圖片) 香港出生、內地首位米芝蓮星級女名廚譚綺文，以及米芝蓮兼黑珍珠大廚里納爾多均曾出現在美誠月餅的廣告，手持月餅成為代言人(網上圖片) 香港出生、內地首位米芝蓮星級女名廚譚綺文，以及米芝蓮兼黑珍珠大廚里納爾多均曾出現在美誠月餅的廣告，手持月餅成為代言人(網上圖片) 內地「三隻羊」集團旗下各大主播早前帶貨一款「香港美誠月餅」引起外界關注，網紅「瘋狂小楊哥」等主播在介紹這款月餅時着重強調「香港」字眼，但其後被曝該款月餅產自廣東，且在香港沒有銷售

加強直播內容審查

三隻羊公司再為事件致歉，三隻羊稱成立以董事會成員為總負責人的整改工作組，包括招商、選品、品控、核價、督查、售後服務、退賠7個專項小組，全方位排查整改。

三隻羊承諾嚴格把關產品，新篩選、簽定3間第三方專業品控機構，分品類編製食品、化妝品等7類品控作業指導書，按規範把控產品質量；嚴格甄選品牌合作，提升自營品佔比，提高准入門檻，合作品牌壓減80%；加強直播內容審查。

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